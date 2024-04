“Fue injusto e inhumano”: familia denuncia que camión de la Armada arrolló y mató a mecánico

Raúl Simón López Gallego falleció cuatro meses después de estar internado en un hospital de Cartagena, tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el cual se vio involucrado un vehículo de la Armada. La familia pide que este hecho no quede impune.

El siniestro ocurrió en el Centro Histórico, frente a la India Catalina.

“Lo único que queremos como familia es que hechos como estos no sucedan más y que tampoco queden en la impunidad. Ya nada nos lo devolverá, pero deseamos que el responsable de su muerte responda, sin importar qué cargo tenga o a qué institución pertenezca, porque él no mató a un animal y si fuera animal, para ellos también hay leyes que los protegen”.

Contundentes, pero llenas de impotencia, así son las palabras de los familiares de Raúl Simón López Gallego, el hombre, de 46 años, que murió luego de sufrir un aparatoso accidente de tránsito en el Centro Histórico, frente a la India Catalina. Ocurrió en la tarde del 29 de diciembre del 2023 y desde entonces estuvo hospitalizado, pero su corazón dejó de latir el pasado 7 de abril.

“Raúl estaba en su moto, haciendo una diligencia por allá por el Centro, y cuando ya volvía para la casa le pasó esto. Testigos nos contaron que fue un carro de la Armada y afirmaron que iba a mucha velocidad, sabiendo que en esa parte no se pueden exceder a 40 kilómetros de velocidad. Nosotros estamos seguros que si ese carro fuera con menor velocidad, mi hermano estuviera vivo porque esa carretera siempre está concurrida, no hay forma de andar conduciendo con exceso”, dijo Fernando Gallego, hermano de la víctima.

Los minutos después del accidente fueron grabado por transeúntes y vendedores de la zona. En los videos se ve a Raúl en el suelo, ensangrentado y su moto incrustada en la parte delantera del carro. También se observa a una persona con el uniforme de la Infantería de Marina, además de patrulleros de la Policía Metropolitana y decenas de curiosos que lamentan la suerte del motociclista.

Familiares de la víctima contaron que este fue auxiliado por el militar, trasladándolo a un hospital donde luchó por su vida por 101 días. Raúl fue sometido a siete cirugías, pero todo fue en vano.

“Nos trató mal”

Uno de los hechos que más indigna a esta familia, residente en el barrio El Recreo, es que el uniformado que conducía el camión y auxilió a Raúl, no se ha comunicado más con ellos.

“Yo le escribí lo que sentía, el dolor que tenía, y lo único que me respondió fue que debía estar agradecida porque lo recogió del suelo y lo llevó al hospital. También me dijo que gracias a él y su influencia fue que a Raúl lo atendieron rápido y le salvaron la vida. Esa no era una respuesta para mí. Eso lo hablamos el día del accidente ya que jamás se comunicó con nosotros, aunque ya lo tenemos identificado y toda la información se la daremos a las autoridades”, dijo María Gallego, madre de Raúl.

Desde que López Gallego murió, los parientes comenzaron a buscar pruebas que permitan demostrar quién tuvo la culpa del accidente y confirmar qué carro lo arrolló y lo lograron.

“Comenzamos a buscar videos del accidente, fotos y testigos. Conseguimos las imágenes donde se ve la placa del camión, donde se ve a mi hermano agonizar en el pavimento. Todo eso es evidencia para el proceso judicial que vamos a empezar, por eso buscamos un abogado, porque ese conductor no representa los valores de la Armada de Colombia”, anotó Fernando.

La familia espera que la institución se comunique con ellos porque consideran “injusto e inhumano” el trato que le dieron como víctima. Raúl era mecánico de motos, deja dos hijas y una nieta que ayudaba a mantener. Era gemelo.

Tomado de El Universal.