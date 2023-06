A prisión el hombre que quiso matar a su pareja por no lavar los platos, en Bucaramanga

El señalado responsable de este hecho fue un hombre también de 23 años, capturado por la Policía y enviado a la cárcel, bajo medida de aseguramiento, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Vanguardia conoció, de acuerdo con las autoridades, que este hecho se dio el pasado 11 de junio, cuando se desató una discusión entre la pareja por una loza sucia.

La situación empezó con insultos y luego fue escalando hasta que el hombre se acercó a su compañera, la cogió del cuello y empezó a ahorcarla.

“Le dije que más bien se fuera, que no le iba aguantar y que no quería nada con él. Soltó la loza, se vino encima, me cogió del cuello y me dijo que si no seguía con él me mataba, me decía que si no estaba conmigo nos morimos”, fue el testimonio de la víctima que relató la Fiscalía durante la judicialización del capturado.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, cuando ya estaba apunto de quedar inconsciente la soltó, pero de nuevo se vivió una escena similar en donde la arrinconó a una pared y trató de asfixiarla.

Después de esto, el acusado salió un momento de la casa y esta situación fue aprovechada por una cuñada de la víctima que llegó y le sacó sus objetos personales.

“Él se puso como loco a patear la puerta y tirarle cuchillo, alcanzó a meter medio cuerpo y ahí fue que le cortó el labio a la cuñada (hermana del agresor), así como también una de sus piernas aprisionándola con la puerta. Desde las escaleras gritaba que apenas saliera me iba a matar”, agregó el ente acusador.

La Policía fue alertada de todos estos comportamientos del sujeto por lo que llegó al lugar y salvó a la joven de 23 años, evitando que su pareja cumpliera tales amenazas.

Esta redacción conoció que la pareja convivía desde hace un año y, según lo expresado por la afectada a las autoridades, este tipo de episodios de violencia se venían presentando de manera reiterativa y por miedo no se atrevía a denunciar.

“Sucede una vez por semana desde que estamos juntos. Me agrede de forma verbal, con muchos insultos (...) No lo había denunciado porque me tenía amenazada, que si yo denunciaba me mataba”, concluyó la mujer.

El acusado no se allanó a los cargos que la Fiscalía le imputó por feminicidio en grado de tentativa, pero ante el material probatorio presentado el Juez de Control de Garantías decidió enviarlo a prisión.