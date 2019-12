A la Cárcel Modelo de Bucaramanga, bajo medida de aseguramiento, fue enviado Jonnathan Yesid Rodríguez Villalba, más conocido por el alias de ‘Conejo’, por el delito de tentativa de homicidio.

La Fiscalía lo acusa de ser el causante de las lesiones con arma blanca que sufrió Robinson Cala García, que por poco le cuestan la vida.

El hecho de sangre ocurrió en la carrera 27 con calle 104 en el sector de La Calleja, en el sur de Bucaramanga, a las 7:20 de la mañana. Allí llegó la víctima a comprarle sustancias estupefacientes a ‘Conejo’.

“Le di 10 mil pesos para comprar la dosis y él me dice que perdí. Ahí empezamos a discutir... Sacó un cuchillo y me hizo lances, yo con unas botellas intenté defenderme, hasta que me pegó las puñaladas”, relató Robinson en una entrevista que sostuvo con la Fiscalía.

Herida, la víctima empezó a correr en busca de ayuda, pero la gravedad de las lesiones terminaron derribándola en plena vía pública, cerca a Perro Loco en el barrio Asturias.

Por fortuna, en ese mismo momento uniformados de la Policía pasaban por el lugar haciendo un patrullaje de rutina y observaron al afectado pidiendo afanosamente ayuda. Así pues, en una rápida reacción, persiguieron a ‘Conejo’ y lo capturaron en la Estación de Metrolínea en Provenza, sector oriental.

Cala García fue llevado enseguida al Hospital Universitario de Santander, HUS, en donde antes de ser sometido a una intervención quirúrgica, identificó a su agresor. Ayer este hombre aún permanecía en recuperación.

Por su parte, a Jonnathan Yesid le tocó responder en audiencia ante un juez de garantías quien decidió enviarlo a prisión.