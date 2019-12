Luis Carlos Lucena Reátiga, más conocido por el alias de ‘Simpson’, fue uno de los nueve integrantes de la banda ‘Las Joyitas’ que la Sijin desarticuló en agosto pasado. Los acusaban de comercializar todo tipo de sustancias estupefacientes en el barrio La Joya, en el occidente de la Ciudad Bonita. Por esas actividades ilícitas la mayoría de los integrantes de esta organización, entre ellos ‘Simpson’, terminaron presos.

Pero los pendientes de Luis Carlos con la justicia no paraban ahí; la Fiscalía Primera de la Unidad de Vida adelantaba una investigación por el homicidio de Julián Andrés Velásquez Portillo, ocurrido el 13 de mayo pasado.

Y justamente ayer en la mañana se llegó la hora de responder. Fue citado a audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

Dos versiones

A la 1:30 de la madrugada del día de los hechos, ‘Pollo’, como era apodada la víctima, se encontraba en la casa de ‘Simpson’, localizada en la carrera 19 occidente con calle 37 del barrio La Joya, a donde había llegado desde el día anterior para que este le diera posada.

La primera versión conocida por la Fiscalía fue entregada por el mismo Lucena Reátiga, de 41 años, días después de ocurrido el crimen.

Aseguró en una entrevista voluntaria que ambos estaban bajo los efectos de sustancias alucinógenas cuando de un momento a otro Velásquez Portillo quiso agredirlo con un cuchillo... Así que se defendió.

“Estábamos ahí tomando trago, cerveza y hablando. Salí a comprar ‘vicio’, pero no conseguí por ningún lado... Cuando llegué él (Pollo) sacó el cuchillo, me lo tiró, casi me lo pega.

“Yo lo cogí y después no sé cuántas cuchilladas le pegué, estaba loco”, relató ‘Simpson’.

La víctima recibió ocho puñaladas en el brazo izquierdo, tres en la pierna izquierda, otra en el tórax y una más en el cuello (estas dos últimas las más letales). El cuerpo sin vida quedó tendido a las afueras de la casa de Luis Carlos.

Este relato no fue creído por el ente investigador, que enseguida buscó al forense que realizó la necropsia al cadáver para establecer si las heridas eran producto de una riña.

“La víctima al momento de recibir las puñaladas estaba acostada bocarriba (...) Para defenderse de la agresión esta persona trató de anteponer entre el cuchillo y su cuerpo sus extremidades izquierdas (brazo y pierna)”, explicó el perito forense a la Fiscalía.

A pesar de esta y otras pruebas recopiladas entre las que se destacan testimonios de vecinos, el acusado no aceptó el delito de homicidio agravado que le fue imputado. Aún así, el Juez de Garantías decidió sumarle otra medida de aseguramiento intramural.