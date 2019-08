Las llamas se extendieron muy rápido, luego de consumir la sala, el fuego subió hasta el segundo y tercer piso. La familia no pudo salir debido a que la entrada quedó bloqueada. Solo bastaron 20 minutos para que se consumiera toda la casa.

“La mente en ese momento no analiza los hechos, además todo estaba muy oscuro para reaccionar, tanto así que uno de los niños fue hallado bajo la cama, con una linterna en la mano”, añadió un investigador quien manifestó que la única manera de salvarse habría sido “que todos se encerraran en la habitación del tercer piso. Haber puesto una toalla mojada bajo la puerta mientras rompían las tejas de Eternit para poder salir por allí, pero nadie conoce sobre esto”, y menos está preparado para una tragedia de tal magnitud.

Angustiado y en el afán por salvar a los suyos, Agustín corrió y saltó por la parte trasera de la casa para buscar ayuda, pero no pudo regresar... Fue el único que se salvó a pesar de haber sufrido quemaduras de tercer grado.

Durante la investigación, el CTI también pudo determinar que la reacción de los Bomberos estuvo dentro de los términos en cuestión de tiempo, “el tiempo de respuesta fue perfecto”.

A las 2:47 a. m. los bomberos arribaron al lugar y aproximadamente 13 minutos después la emergencia ya había sido controlada, pero nada pudieron hacer para salvar a las cinco personas.

Don José fue hallado en la cama de su habitación en el segundo piso, mientras que la pareja de esposos y sus hijos, en la habitación del tercero.

Ha sido quizá un año difícil para los Salazar, quienes se abstuvieron de dar declaraciones al respecto.

“No quiero referirme al caso, eso es como echarle sal y limón a la herida”, manifestó Agustín, el único sobreviviente, quien solo agregó que “la verdad no quiero hablar de eso, nunca dijeron nada, nunca hablaron nada, nunca nos ayudaron, no quiero remover la pena más, no hubo apoyo de nadie”.