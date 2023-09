De acuerdo con Martha Cecilia Blanco, de 60 años de edad, los hechos ocurrieron a las 3:40 de la mañana del pasado viernes 1 de septiembre cuando ella salía al centro de Bucaramanga. La mujer reside con su exesposo, pero eso día no estaba en su vivienda en el barrio Bavaria II al norte de Bucaramanga.

Cuando se preparaba a salir al centro, donde ella pide monedas para sobrevivir, dos sujetos encapuchados ingresaron a su vivienda y para que no gritara le amarraron la boca con un pañuelo.

“Eran dos tipos bien vestidos, pero con capuchas. Me empujaron, me taparon la boca, cerraron la puerta y empezaron a esculcar en mi casa. Subieron al segundo piso y me desordenaron todo”, indicó la mujer.

Los delincuentes encontraron un millón 500 mil pesos que tenía la mujer y dos alcancías más donde ahorraba un dinero para reparar la placa de su vivienda que según ella se vio afectada por el temblor del pasado 17 de agosto.

“Eran mis ahorritos para reparar la casita, se lo llevaron todo y me dejaron sin nada”, recordó.

Con el dinero en su poder, los encapuchados procedieron a amarrarla con lazos y la dejaron en una habitación en el segundo piso. También le pegaron con un arma de fuego.

“Tengo un golpe en la cabeza que aún me duele, me dejaron amarrada y con la boca tapada sin poder pedir ayuda”.

Como pudo inició a arrastrarse y bajó las escaleras para llegar al primer piso. Se deslizó hasta la puerta y logró alcanzar un bastón que utiliza para caminar.

“Cogí el bastón y lo tiré por debajo de la puerta, para que algún vecino se percatara que estaba adentro y que algo pasaba”, mencionó Martha.

Pero fue a las dos de la tarde, casi 8 horas después, que un vecino se percató de esa señal y al ver por debajo de la puerta vio a la adulta mayor amarrada.

Los vecinos del barrio Bavaria llegaron a auxiliarla y con herramientas abrieron la puerta encontrando la lamentable escena: la mujer golpeada y amordazada.

“Gracias a Dios estoy viva, la verdad temí por mi vida, ahora buscar la manera de reponer el dinero que me robaron para reparar mi casita”, finalizó.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga analiza un video en el que habría quedado el momento en que los delincuentes ingresan al inmueble. Se espera cualquier información para dar con los responsables por medio de la línea 123.