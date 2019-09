¿Cómo son los días de Juan Guillermo en la cárcel teniendo en cuenta la trascendencia que ha tenido este caso?

Digamos que la situación para él es casi similar a la de algunos presos que están por alta seguridad, existe un patio especial para este tipo de personas y pues ahí convive el día normal de un preso que es levantarse muy temprano, hacer algunas cosas, lecturas, manejo de lavado de ropa. Hace lo que haría un preso normal pero con unas medidas de seguridad un tanto especiales porque el caso tiene una connotación particular.

¿Cuándo serán dados a conocer los resultados de la prueba siquiátrica de Juan Guillermo?

La prueba siquiátrica va a ser dada a conocer en la audiencia de juicio oral porque es el momento en el que se va a debatir entre la Fiscalía y la Defensa que solicita la capacidad de comprensión de Juan Guillermo en el momento de efectuar los delitos que se le están indilgando.

Ya tengo conocimiento de los resultados, la Fiscalía en el escrito de acusación hizo una adición a este examen psiquiátrico y nos corre traslado a nosotros, pero por lealtad con la Fiscalía no podemos hablar de esta prueba porque son elementos de la contraparte en este caso.

¿En qué va el proceso?

Hace algunos días se hizo la audiencia de acusación y esa audiencia es en la que la Fiscalía le comunica los delitos por los cuales él va a enfrentar una audiencia de juicio oral, en esa etapa va.

No es que le hayan rebajado algún delito (como se especula), lo que pasa es que dentro de la normatividad está el feminicidio, está la desaparición forzada y había el ocultamiento de pruebas, pero si se mira, dentro del feminicidio está comportado el ocultamiento; entonces no es que le rebajaran, simplemente es que no se dan los elementos materiales probatorios y no se da la tipicidad que comporta en delito de ocultamiento porque ya está enmarcado dentro del feminicidio.

¿Usted que tiene contacto directo con Juan Guillermo Valderrama, han tenido conversaciones sobre una posible aceptación de cargos?

Es muy prematuro hablar de una aceptación de cargos o un preacuerdo porque sencillamente estábamos esperando cómo venía la acusación. Por ejemplo, si hubiéramos hecho una aceptación de cargos antes del escrito de acusación, estaríamos hablando que hubiéramos aceptado tres delitos: feminicidio, desaparición forzada y el ocultamiento.

En este momento se tienen dos, pero que se están solicitando unas nulidades por parte del Ministerio Público, apoyadas por la defensa. En el momento en que ya sepamos concretamente de qué se la va a acusar, digamos que sí podríamos llegar a hablar de un preacuerdo e incluso de una aceptación de cargos, pero en el evento de mirar cómo sería ese preacuerdo porque sería como una forma de terminación anticipada del proceso.

¿En qué consiste la nulidad solicitada por el Ministerio Público y apoyada por la Defensa?

La nulidad consiste en que el delito de la desaparición forzada conlleva unos elementos que tiene que cumplir la persona que lo realiza. Esos verbos rectores tienen que ser muy claros, por ejemplo, yo tengo que haber retenido a la persona y durante esa retención, haberla desaparecido, en este momento se tiene por parte de la Fiscalía que la señora fue vista el 30 de marzo comprando cigarrillos y cerveza en una tienda del barrio El Cristal bajo, en Bucaramanga.

Entonces cómo puede ser que una persona, si está retenida de manera ilegal, pueda hacer uso del derecho de locomoción; porque precisamente el delito de desaparición forzada se basa en eso, en que yo hago un ocultamiento con el fin de no permitirle a una persona comunicarse, tener contacto con otros.

La nulidad que se pide se basa precisamente en eso, que no existe dentro de la tipificación de ese delito esos elementos al momento que desapareció, qué forma se utilizó, y cuándo se sustrajo del amparo de la ley legal.

¿Qué ha podido hablar usted con Juan Guillermo sobre los maltratos de los que habría sido víctima Ilse Amory?

Según lo que él me dice, la familia ni siquiera tenía contacto, dice él que la mamá sí, pero los hermanos e hijos, eran más bien alejados, no eran la familia unida que ahorita hacen ver.

(...) Si hubo maltrato, ¿por qué nunca lo denunciaron, lo llevaron a la Policía, o la entidad donde se denuncia la violencia?. Chile no tiene un solo elemento probatorio de la violencia (contra Ilse); como tampoco de los delitos económicos de los que hablaban, ella quiso regalar o enviar.

No estaba obligada, ella pasó por migración y lo mínimo que ella pudo haber aprovechado es decirle al de Migración, mire, me lleva secuestrada, obligada, a no ser de que la lleve bajo la pérdida de voluntad, pero al darse cuenta que de pronto no respondía, le hubieran hecho algún control.

En este momento solo han sido especulaciones, se ha querido hacer un espectáculo, por eso solicité que la audiencia fuera virtual para evitar todo eso que hacen, ni a Abimael Guzmán con Sendero Luminoso lo trataban así. La idea es hagámoslo serio, como es.

¿Con las pruebas que ustedes tienen, hay alguna posibilidad de libertad para Juan Guillermo Valderrama?

Yo tengo que hacer una relación muy concienzuda para demostrar lo que es, no puedo basarme en supuestos, en que una persona fue y dijo. Hablando del informante, dijo que era una vaca, hermano, por ninguna parte yo puedo aceptar que una vaca se envuelva en una cobija, alguna cosa le veo.

De haberlo hecho, él (Juan Guillermo) tuvo que haber tenido ayuda de una persona (...) Para bajar a donde hallaron el cuerpo, una sola persona no es capaz, es muy empinado, fuera de eso ir y tirarle leñita y meterle candela, ese cuento no se lo cree nadie (...) Una de dos, la Policía vio que estaba involucrado y le dijo, diga esto, (...) nadie ha tenido la objetividad de pensar eso. Yo tengo que ser imparcial, mirar, entrar a hacer un análisis muy complejo de eso. Primero me tuvieron que haber ayudado, por lo tanto, yo también estoy metido.

“Yo no voy a que no o a que sí, simplemente voy a que seamos objetivos, a que no tratemos de desdibujar las cosas; un testigo falso deja mucho que decir de la Fiscalía, de la Policía, no porque haya o no haya sido, simplemente por la forma; cómo hago yo para creerles, hicieron una parafernalia para ocultar una persona que participó en un delito y lo están viendo inocente para que me dé información. Hay indicios, prueba solo esta ¿y si se les cae todo?

(...) De no llegarse a demostrar las causales de feminicidio, podría irse por homicidio agravado. La tasación de la pena es casi igual por feminicidio u homicidio, unos 8 años, pero están los agravantes.

¿En caso de aceptación de cargos o preacuerdo, cuál podría ser la tasación de la pena?

De esto aún no podríamos hablar todavía porque a él le asiste el derecho de inocencia, la presunción que le da la Ley, entonces, una vez estudiados todos los pormenores, es donde uno dice, hagamos esto, lo más aconsejable es esto, pero antes de esto sería muy prematura una aceptación o un preacuerdo.

¿Qué viene ahora en el proceso?

Se vendría la audiencia preparatoria y después la de juicio oral. Pero en la audiencia de acusación (realizada la semana pasada) se pidieron unas nulidades que hicieron que el proceso se fuera al Tribunal y hasta el momento que resuelvan estas nulidades, se retomarían nuevamente las audiencias que faltan. Se fijaron algunas fechas, pero dependiendo del tiempo que tome el tribunal para resolver, se entendería que seguimos con esas fechas, o si no, en enero estaríamos haciendo la audiencia preparatoria y se fijaría para iniciar con audiencia de juicio oral.

¿Cuándo se realizarán las próximas audiencias?

Tenemos unas programadas para noviembre y otras para enero, pero el Tribunal va a estudiar el caso y dependiendo del tiempo que se demore. Si una vez se resuelva la respuesta del Tribunal, no han pasado las fechas establecidas de audiencias programadas, se haría la preparatoria y la de juicio oral, y si no, se fijarían unas nuevas fechas.

Fechas relevantes

5 de marzo:

La pareja, sin que la familia de Ilse lo supiera, viajó a Colombia en un vuelo Santiago de Chile - Lima - Medellín. En esta última ciudad permanecieron 3 días.

8 de marzo:

Ilse y Juan visitan el municipio de Puerto Parra, Santander, para conocer a la mamá del joven.

9 de marzo:

Ambos llegan a la vivienda del barrio El Cristal Bajo, Bucaramanga, propiedad de José Guillermo Valderrama, el padre de Juan.

12 de marzo:

Viajan a una finca en Curití. Enseguida, Juan dice que tiene que viajar a una capacitación en Bogotá, pero después confesó que el verdadero motivo era verse con Becky Evans.

24 de marzo:

El joven llega de Bogotá. Al día siguiente retorna con su novia a Bucaramanga, alojándose nuevamente en el barrio El Cristal.

29 de marzo:

La pareja discute, según el joven, Ilse Amory desaparece.

30 de marzo:

La Fiscalía señaló que esta fue la última vez que una vecina del barrio El Cristal observó a la extranjera.

31 de marzo:

El señalado contactó a un hombre en el barrio Café Madrid, norte de la ciudad, y le ofreció $200 mil para que quemara los restos de una res muerta. La quema se realizó en la vereda de Portachuelo, Rionegro.

13 de abril:

Valderrama Amézquita interpone el primer denuncio por la desaparición en la Fiscalía.

17 de abril:

La denuncia es ampliada y la Sijín entrevista al joven, para iniciar la investigación.

18 de abril:

Se efectúan allanamientos en las propiedades de Juan Valderrama y en su vehículo. Allí se encontraron los documentos de Ilse y su celular.

24 de abril:

Las autoridades descubren que Ojeda González había comprado un seguro de vida en Chile y su único beneficiario era su novio.

26 de abril:

Un testigo reconoció a Juan en los medios de comunicación y aportó información de la quema de la supuesta res, que en realidad eran restos humanos. Ese mismo día la Policía los encuentra.

27 de abril

El joven fue capturado en su residencia del barrio El Cristal Bajo.