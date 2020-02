Adulta mayor sufrió graves lesiones tras ser víctima de un ‘raponazo’ en Bucaramanga

Ya ni los abuelitos escapan del actuar desaforado de los ladrones que recorren las calles de Bucaramanga buscando víctimas.

Prueba de ello es el drama que afronta hoy una mujer de 69 años, quien resultó con graves lesiones cuando un hampón en motocicleta la mandó al suelo y la arrastró para quitarle su bolso.

La víctima, aún con la cara llena de moretones y la voz entrecortada, recordó cómo el jueves 6 de febrero, minutos antes de las 9:00 p.m., salió en compañía de su esposo de una funeraria del barrio La Universidad, a donde acudían para darle el último adiós a una amiga.

Al salir, la pareja se trasladó hasta la carrera 14 con 25 a esperar un bus que los llevara a su residencia en el barrio Campohermoso.

“Salimos de realizar el acompañamiento en la funeraria La Fe y caminamos tres cuadras hasta la 14, pa’ coger el bus de Modelo subiendo. Estábamos ahí parados cuando de la nada apareció un tipo en una moto, se subió al andén y por detrás me agarró el bolso, me hizo girar y luego me mandó duro contra el piso”, relató a Vanguardia la afectada.

Del golpe en la cabeza la anciana quedó casi ‘privada’, mientras que su esposo, otro adulto mayor de 65 años, afanado pedía ayuda a los transeúntes.

“¡Me mató a mi mujer!”, dijo el compañero de la adulta al verla inconsciente, tendida a sus pies, bocabajo y con la cara ensangrentada.

“Le decía a la gente, agárrenlo, colabórenme por favor.

“En esas paró un taxista, le limpié la cara a ella y agarramos para la Clínica La Merced”, señaló el esposo de la doña.

Quedó en cámara

El responsable de toda esta tragedia iba a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ 125, de color blanco. Iba por la 14 en sentido oriente - occidente. Tal y como quedó grabado en una cámara de seguridad, tan pronto vio a los vulnerables ancianos, decidió devolverse para quitarles sus ‘cositas’.

“No es por lo que se hubiera robado, total en el bolso solo había documentos personales, 100 mil pesos y un celular de 50 mil pesos... El problema es que la pudo matar.

“Una persona de la tercera edad no está para recibir un golpe de esos”, dijo con enojo la pareja de la víctima.

Durante cuatro días la anciana permaneció internada en el centro médico y aunque fue dada de alta, su estado de salud todavía es delicado. Sufrió heridas abiertas, fractura en las costillas y hematomas en rostro y brazos.

“Aún me duele todo el cuerpo, no puedo comer nada sólido, tampoco logro dormir. Pido de todo corazón a las autoridades que capturen a este tipo, le metan su castigo por lo que me hizo. Pareciera que no tuviera mamá”.