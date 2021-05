Jorge Enrique Ruiz Rincón, quien tiene 49 años y ejerce la carpintería hace 30, fue uno de los afectados por el incendio que se registró ayer domingo en el barrio Girardot, al Norte de Bucaramanga.

Sobre las 4:00 de la tarde, en el sector de la calle 29 con carrera 3, en donde según relatan testigos, quedaban ubicadas cerca de cinco carpinterías, se desató un incendio de grandes proporciones, que en menos de 15 minutos acabó con todo.

Puede leer: En fotos: Así amaneció el barrio Girardot tras incendio de este domingo.

Las causas de la deflagración aún no se conocen, sin embargo la madera y los demás implementos necesarios para el oficio de la carpintería avivaron más las llamas.

Los bomberos tardaron una hora en las labores de extinción del fuego y dos más en la remoción de los escombros.

Ante esta tragedia, que no solo afectó a los carpinteros de la zona, sino a los empleados y a una pareja que habitaba en el lugar, Wendy Ramírez, hija de Jorge Enrique, decidió emprender una campaña para reconstruir lo que se llevó el incendio.

"El negocio de mi papá fue desvanecido en llamas y por lo tanto sus empleados y otras familias afectadas solicitan su ayuda", dijo.

Las pérdidas para cada una de las carpinterías se estiman en $20 millones. "En ese lugar también vivía una pareja que eran los que cuidaban y arrendaban, ellos perdieron todo, salieron corriendo, no recuperaron ni la ropa", relató Wendy.

La idea es poder reunir dinero o materiales para construir nuevamente ese lugar. "Ladrillos, techos, cemento y demás son indispensables, para que vuelva a ser el lugar que era", dijo.

Además de reconstruir los locales esperan poder levantar de nuevo la vivienda de la pareja en mención.

Si usted quiere ayudar a estas familias lo puede hacer a través de la cuenta Nequi 3156527622 o de ahorros Bancolombia 91201890204.

Jesús Ramos es otro de los afectados por el incendio. Según relató lo perdió todo y no sabe como hacer para empezar desde cero.

Su hija de 12 años y su esposa dependen económicamente de él, quien durante toda su vida se ha dedicado a la carpintería.

Además de sus herramientas e insumos de trabajo, Jesús perdió todos los encargos de sus clientes. "Uno no sabe qué pensar, se me pone la mente en blanco, no sé como voy a hacer para volver a empezar", dijo.

Si quiere comunicarse con Jesús y ayudarle a él directamente lo puede contactar a través del número celular 3156217207.