$!Alerta por aumento de extorsiones en Barrancabermeja

Carcelaria

En esta modalidad, que es una de las más frecuentes, los delincuentes hacen llamadas desde las cárceles del país, en el que los delincuentes inicialmente obtienen información de sus víctimas y realizan llamadas para exigir dinero e intimidarlos hasta el punto de hacer terminen haciendo depósitos de dineros.

Mixta

Esta modalidad, se da por la articulación de delicuentes que operan en las cárceles con bandas o grupos locales. “En este caso, los delicuentes que están a nivel local, comparten información de la gente con delincuentes que están en las cárceles que ya tienen la capacidad de intimidar a los comerciantes y luego envían a sus cómplices que están en los barrios o comunas a hacer el cobro de las exigencias, por lo general envían fotografías de las personas o de los locales para aumentar el miedo de las víctimas”, advierte el comandante del Gaula.

Esa conexión con grupos ilegales asentados en el Distrito hace que se genere mayor temor y que las víctimas, que en su mayoría son pequeños comerciantes, terminen cediendo a las pretensiones económicas de los delincuentes.

Menor cuantía

En este tipo de extorsión, los delincuentes exigen pagos que van entre los $2 mil y $10 mil y los delincuentes hacen rondas en los negocios, dan un numero de celular y vía telefónica hacen la exigencia, “también pasan diciendo que van a cobrar lo de seguridad, no dicen directamente que es una extorsión, pero generan presiones para que entreguen esa cuota mínima, pero insistimos en que no importa el monto, sea el que sea esto es extorsión”, advierte.

A estas modalidades, se suma una nueva que se ha vuelto recurrente y que involucra la economía de los ‘gota a gota’. “Usted puede hacer un préstamo con estas personas, primero termina pagando intereses exagerados, a veces pagan y no se los suman en las cuotas porque son delicuentes que ejercen arbitrariedades y el segundo es donde se configura la extorsión, es con las personas que sirven de fiadores y de quienes piden que se suministra toda la información; esas personas son las que terminan pagando las consecuencias, porque los llaman le dicen que la persona a quien le prestaron no ha pagado y que si el no responden atentan contra su vida”.

Por este delito las autoridades han capturado a más de 50 personas y han logrado dar certeros golpes a bandas como Los Búcaros y las Autodefensas Gaitanistas, AGC.