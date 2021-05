Una llamada era la carnada para que una mujer, en Bucaramanga, cayera en la trampa de una estafadora quien a través del teléfono le manifestó que necesitaba corroborar algunos datos para realizarle la devolución del IVA.

“Por fortuna a mí no me alcanzaron a estafar porque me di cuenta a tiempo. Estaba en la oficina cuando recibí una llamada supuestamente de alguien de Davivienda, una mujer llamada Milena quien me manifestó que el banco me estaba recordando los beneficios que ofrecía, entre ellos la devolución del IVA y que tenía en mi cuenta un proceso para devolverme cerca de 400 mil pesos”, relató la denunciante.

Cuando la víctima le preguntó que si tenía algún costo, la supuesta asesora le manifestó que ninguno, pero que sí debía validar algunos datos para proceder a la devolución del impuesto.

“Me dijo mi nombre y número de cédula, luego me manifestó que iba a pasar mi llamada a un conmutador y que ahí debía seguir todas las indicaciones”.

Fue ahí cuando la víctima dudó de la veracidad de la llamada, “me dijo que por pandemia el proceso era telefónico, le hice saber que iba a hablar con mi asesora del banco pero me insistía en que no estaban atendiendo y que si deseaba me volvía a llamar a la 1:00 de la tarde”.

Rato después, la mujer devolvió la llamada al número del que le habían timbrado pero ya se iba a buzón. Al consultar con su asesora bancaria, pudo constatar que en Davivienda no trabaja la mujer que llamó y que allí en el banco no conocían el proceso de devolución del IVA.

Esta redacción consultó con un funcionario de la DIAN, quien manifestó que esta devolución no se hace de manera telefónica y tampoco por medio de entidades bancarias.

“Primero que todo el contribuyente debe presentar una solicitud de devolución del IVA y luego de eso viene toda la auditoría para verificar si es o no procedente.

“Esta solicitud se hace a través de la página o a través de un oficio radicado en ventanilla.

“Luego viene la auditoría de verificación o cruce, el auditor lo puede llamar pero antes de que lo llamen debe recibir un auto comisorio para poder tener la comisión de revisar información, de pasar requerimiento de información, y luego ya viene si se devuelve o no el IVA y finalmente auto de archivo. Pero nunca es por llamadas, ni nada de eso.

“Solo el auditor de la DIAN encargado lo hace, los bancos no tienen ninguna parte en el proceso”.