Juan Pablo Martínez Castro, más conocido por el alias de ‘Hipoteca’, tenía un pendiente con la justicia desde el 30 de abril de este año.

A él, desde aquella fecha, lo venían investigando tras ser el señalado responsable del asesinato de Frank Stiver Rovira Ayala, un joven de 21 años, ocurrido en el barrio El Poblado de Girón.

Alias ‘Yuca’, como lo conocían, fue víctima de varios disparos de arma de fuego y una herida con arma cortopunzante en la pierna.

La madre del hoy occiso contó en su momento a la Policía que Frank Stiver se encontraba en la casa, había terminado de comer y se fue para la calle.

“Más o menos pasaron 15 minutos y llegó un muchacho que yo no conocía y me dijo que le habían dado unos tiros, me trasladé hasta el lugar y lo encontré sin vida”, le aseguró la mujer a las autoridades.

El joven llegó a la carrera 27 con calle 44 del barrio El Poblado. Allí estaba su homicida.