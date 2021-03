La ropa y algunas características físicas darían fe de que el cuerpo hallado en el río Magdalena sería el del joven de 17 años desaparecido el pasado 2 de marzo en Puerto Berrío. Su desconsolada madre lo habría reconocido en una de las fotografías que le hicieron llegar conocidos. Por ahora espera de que las autoridades realicen el rescate para que le puedan confirmar, de una vez por todas, si se trata o no de su ‘muchacho’. Las condiciones de la zona no han sido aptas para llegar hasta donde está el cadáver y sacarlo. Y es que ya cumple dos días en el agua, desde que se reportó el hallazgo.

Varias personas lo vieron pasar por Cantagallo y otros municipios, pero nadie lo detuvo. Solo hasta que arribó al corregimiento de Chingalé, de Puerto Wilches, Santander, los lugareños lo orillaron. “Le vi la pantaloneta negra y supe que era él. Además tiene el dedo pequeño de la mano doblado, porque tenía un problema. Lo reconocí. Estoy esperando que me digan que viaje para realizar todo el proceso de identificación, pero las autoridades no lo han sacado, sigue en el río”, manifestó Kelly Ovalle, madre del desaparecido y quien hasta el último momento guardó la esperanza de que no fuera su ser querido. El chico no estudiaba y laboraba en oficios varios.

La última vez que su progenitora lo vio fue hace 4 días a las 4:00 de la mañana cuando salió de su casa.

Desde entonces nadie dio razón de lo que pudo pasar. Versiones iniciales apuntan a que el joven de 17 años habría sido asesinado y tirado al Magdalena; sin embargo, las autoridades no se han pronunciado.