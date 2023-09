Como un atroz accidente se puede describir el momento en el que Jaime Gil, un motociclista que se desempeñaba como domiciliario, fue arrollado por una camioneta en el occidente de Bogotá, más exactamente a la altura de la Avenida Rojas.

Según se puede evidenciar en las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sector, el conductor de la camioneta arrolla al joven y lo arrastra sin prestarle ningún tipo de ayuda.

“Mi esposo baja lentamente como se ve en el video y la camioneta sale y lo atropella, él sale volando y la camioneta sigue su camino normal, no para y se lleva la moto. Unas cinco o seis cuadras al girar, la moto se suelta y él sigue normal, no lo auxilia, no lo ayuda, nada” dijo la esposa de Jaime a Noticias Caracol.

Siga leyendo: Banco Caja Social de Bogotá fue atracado por delincuentes que huyeron en motocicletas

Tras el trágico accidente, Jaime Gil estuvo batallando varios días en dos centros asistenciales, sin embargo, la gravedad de las heridas terminaron causándole la muerte.