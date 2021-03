Por buscar tranquilidad, pedir un poco de calma y respeto antes de guardarse bajo las cobijas, casi le cuesta la vida a Luis Leonardo Jiménez. Afuera, en la puerta de su vivienda en el barrio Bellavista de Girón, un grupo de jóvenes hacía lo que le apetecía y perturbaba la hora de conciliar el sueño.

Cansado de la alharaca, del desorden y el consumo desmedido de alucinógenos, Jiménez decidió salir a pedirles que se retiraran, pero la respuesta fue ‘filosa’: una puñalada atravesó su pecho y no hubo nada más por decir. Lo quisieron callar para siempre. Por fortuna, la cortada no comprometió ningún órgano vital y vivió para contarlo.

“Ya estamos cansados. Tienen el barrio azotado. Las autoridades no vienen. Es una olla y no respetan a nadie”, manifestó Jiménez, quien aseguró que es un problema que se agrava desde hace un año.

Como él, otros vecinos denunciaron los problemas de inseguridad que afrontan a diario, ya no se sienten tranquilos ni dentro de sus propias viviendas.

Lea también: Murió un taxista días después del accidente

¿Por qué lo atacaron?

Eran las 11:00 de la noche y Luis Leonardo intentaba descansar, pero el olor ‘asfixiante del vicio’ se lo impedía.

Como todos los días, los ‘vaguitos’ habían llegado al frente de su casa ‘para hacer de las suyas’. Agobiado por la situación, se llenó de valor y salió a pedirles que respetaran, que se fueran, que había muchas familias afectadas y que ese olor los estaba matando. A cambio recibió una puñalada. “Me dijo: ¡‘de malas pirobo’! y todos se fueron”.

Los vecinos temían lo peor. Su familia, angustiada, lo trasladó de urgencia a un centro hospitalario del municipio. La herida tuvo una profundidad de 2 centímetros y medio.

“El médico me dijo que me habían tirado a matar, porque estuvo cerca al corazón. Cuando me dieron de alta me fui a poner la denuncia, pero me dicen que debo hacerlo por internet. No debemos esperar a que algo peor pase, se debe actuar”

Aún convaleciente, hace un llamado a las autoridades para que se intensifiquen los controles y que la policía haga más presencia en la zona.

“Ya no sabemos qué más hacer”.

Un problema de

inseguridad

Droga, robos y armas blancas abundan en Bellavista. Un grupito de jóvenes entre los 18 y 24 años sería el encargado de sembrar terror entre los habitantes. Desde las 8:00 de la mañana buscan refugio debajo de un árbol de la calle 37 con 29C. ‘Carediablo’, ‘Uña picha’, ‘Orejón y ‘Puka’ son algunos de los alias de quienes forman parte de este combo. Se apropian de la zona y hasta a los residentes les da miedo pasar; sin embargo, el tema es aún peor, porque cobran ‘peajes’ para no robarlos o hacerles daño. Por temor no denuncian.

La Policía tuvo conocimiento de la situación y asegura que reforzará los operativos, que es importante que todos los casos se reporten. Aseguran que hacen patrullajes constantes para combatir el consumo de estupefacientes.