Asaltantes amordazaron y retuvieron a dos mujeres durante un atraco en Campohermoso

Esposados y con cupos en establecimientos carcelarios salieron el pasado jueves en la noche Jesús Arley Londoño Gómez y Alexander Villamil Ramírez del Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga.

A estos dos hombres, la Fiscalía los acusa de haber atado y amordazado a dos mujeres, entre ellas una adulta mayor, por cerca de dos horas, mientras hurtaban elementos de valor en una vivienda de la calle 46 con carrera 10 occidente del barrio Campohermoso de la capital santandereana.

El plagio

Este hecho delictivo, que fue tipificado como un caso de secuestro simple, tuvo lugar a eso de las 7:20 de la mañana del pasado miércoles cuando una de las víctimas descansaba en su habitación y fue abordada por los asaltantes.

“Estaba acostada en mi cama cuando me sorprendí al ver a los dos tipos, armados, ingresando a mi alcoba... Lo primero que me dice es que no fuera a gritar, que venían a buscar algo importante”, relató la afectada al ente acusador.

Enseguida, Jesús y Alexander (vestidos con chaquetas, gorras y sudaderas) procedieron a reducir a la joven, atándola y amordazándola.

“Me pidieron las llaves de una habitación, les dije que no sabía. Después me amarraron los pies y manos con una cinta adhesiva gruesa que ellos traían. Además me vendaron la boca y me dejaron acostada”, agregó.

Cerca de media hora después de iniciar el hurto, mientras los delincuentes revisaban cada espacio del inmueble para hallar objetos de valor, al lugar llegó la abuela de la víctima, quien había salido a realizar las compras del mercado.

Esta adulta mayor de inmediato se percató que algo no andaba bien, pues encontró la puerta del segundo piso abierta.

“Ella empezó a llamarme, yo no podía decir nada porque tenía la cinta y ellos sacaron un arma para amenazarme. Me decían que si hablaba, se formaba la plomacera”, precisó la afectada.

Fue entonces cuando uno de los intrusos tomó a la mujer de 66 años, y con una sábana la amarró de pies y manos. Ya neutralizada, la llevó hasta la habitación en donde se encontraba su nieta.

La Fiscalía reveló en las audiencias concentradas que Londoño Gómez y Villamil Ramírez permanecieron en el inmueble hasta aproximadamente las 9:30 a.m. Si bien en este lapso sustrajeron algunos objetos de valor, no hallaron un dinero en efectivo que supuestamente se encontraba allí.

“Durante ese tiempo hablaban por celular con otra persona, lo que más decían era que no habían encontrado la plata. Cuando sentimos que salieron, mi abuela se quitó la cinta y empezó a gritar por la ventana, pidiendo auxilio”, concluyó la mujer en su relato entregado a la autoridades.

Así cayeron

Los dos hombres habían dejado parqueada a las afueras de la residencia una motocicleta Yamaha FZ, de placas ELM-21F, para darse a la fuga. Entre tanto se subían en el vehículo, los vecinos poco a poco se iban percatado de lo ocurrido en la vivienda.

Para su infortunio, la moto se apagó a los pocos metros, por lo que la comunidad aprovechó esta situación para detener a uno de los implicados.

El otro sujeto sacó un arma (que resultó ser de fogueo) y amenazó a los ciudadanos presentes. Aunque en ese momento logró huir, metros adelante fue capturado en la reacción policial.

Dentro de los objetos hurtados, las víctimas reportaron $1 millón 900 mil en efectivo, un computador portátil Lenovo, un celular Xioami, joyas, lociones y hasta botellas de whisky. Estos elementos fueron recuperados.

A Jesús y Alexander la Fiscalía les imputó cargos por secuestro simple, en concurso con el delito de hurto calificado y agravado. A pesar de que no se allanaron, fueron enviados a prisión por un Juez de Garantías.

Es de recalcar que versiones de las víctimas sostienen que un tercer hombre habría hecho parte del hurto. Sin embargo, este se quedó afuera del inmueble y todo el tiempo se comunicó con sus cómplices.