Asesinado con sevicia en Bucaramanga por robarle tres mil pesos

Dolor hay entre los familiares y los compañeros de la plaza de mercado de San Francisco por la muerte de Édgar Ramírez García de 42 años de edad, que laboraba vendiendo pollos y fue asesinado en el norte de Bucaramanga.

El homicidio con arma cortopunzante se presentó a las 2 de la madrugada de este viernes 1 de marzo en la calle 19 Norte con carrera 23 del barrio Lizcano II.

De acuerdo con un hermano, él vivía con la mamá en el mismo barrio donde fue asesinado, era soltero sin hijos y toda la vida laboró en la plaza.

“Nosotros somos ocho hermanos, varios son vendedores en San Francisco. Mi hermano todos los días madrugaba a la 1:30 para ir a trabajar. Antes lo llevaba un señor, pero ya último salía a buscar carros ‘piratas’ para ir a la plaza”, aseguró el familiar.

Precisamente en la madrugada de este viernes 1 de marzo salió a tomar el carro informal que lo llevara hacia su trabajo. Según sus familiares, lo único que llevaba eran $3 mil para el pasaje y dejó el celular en la casa, porque estaba dañado.

Antes de su homicidio, le hizo el pare a un carro informal para que lo llevara, pero el conductor no lo llevó por $3 mil.

“Nos contó el ‘pirata’ que le pedía $3.500, que por $3 mil pesos no lo haría y lo dejó. Después vino la tragedia. No sé si le quedará remordimiento, mi hermano no se metía con nadie, era especial, lo habían operado tres veces de la cabeza cuando era niño”, relató el hermano.