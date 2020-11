Asesinan a un hombre en Ciudadela Nuevo Girón

Como una persona trabajadora, sana y que no le gustaban las peleas será recordado Jorge Eliécer Vesga Ortiz, de 43 años, quien fue asesinado a bala, el sábado en la noche, en la Transversal 25 del sector 4 de la ciudadela Nuevo Girón. El dolor hoy embarga a sus familiares y vecinos, quienes cariñosamente lo llamaban ‘Muerto Parado’.

El homicidio ocurrió a las 10:30 de la noche, en una de las concurridas calles de este barrio, cuando se encontraba reunido con varios amigos jugando dominó. Dos hombres en una motocicleta llegaron hasta ese lugar y tras identificar a la víctima le propinaron cerca de 6 disparos. Perplejos quedaron quienes en ese momento lo acompañaban y quienes merodeaban por la zona. En cuestión de segundos, el hombre malherido fue rodeado por los residentes del sector, quienes en medio del llanto y la angustia trataron de auxiliarlo. Sin embargo, fue más fuerte el ataque, que el esfuerzo que hicieron sus allegados. Murió mientras recibía atención médica.

lea también: Envían a la cárcel a mujer que habría atacado con un ácido a una niña de 14 años en Girón

Nadie sabe por qué

Según la versión entregada por algunos testigos, los sicarios se acercaron al grupo de amigos y le pidieron los nombres. “Él como no tenía problemas con nadie respondió: “Jorge” y fue ahí cuando comenzaron a dispararle. No sabemos por qué, porque no se metía con nadie, era muy sano y muy querido en el barrio”, manifestó uno de los vecinos de Nuevo Girón.

¡Murió ‘Muerto Parado’! fueron los primeros gritos que retumbaron en el sector 4. De forma inmediata, lo subieron a un ‘pirata’ y lo trasladaron hasta la clínica de Girón. Guardaban la esperanza de que poder salvarle la vida, pero los disparos en su abdomen y espalda fueron mortales.