Así asesinaron a empresario del gremio de transporte por robarle su camioneta

Las hipótesis del asesinato

A las 7:30 a.m., Melkisedec Balaguera Carrero, de 39 años, sacó su vehículo Renault Alaskan, blanco, para iniciar su jornada laboral. Afuera de su casa, al parecer, lo estarían esperando varios hombres armados en otro vehículo, azul.

Otra posible causa

Sin embargo, otra de las hipótesis que manejan las autoridades es que habría sido un intento de hurto. Al parecer, unos hombres que se movilizaban en una motocicleta, abordaron a la víctima e intentaron hurtarle el vehículo, pero al no conseguirlo, le habrían disparado a sangre fría.

Era dueño de una empresa de transporte

Melkisedec era el representante legal de una empresa de transporte público de Tibú, municipio al que viajaba constantemente para supervisar los viajes y servicios que prestaba la misma.

“Toda la familia de él se encuentra allá, sus hermanos están abrumados con la noticia pues ‘Melkis’ no había recibido amenazas ni se había metido en ningún inconveniente. Lleva años como transportador de esa zona y también alquilaba carros”, comentó una fuente cercana a la familia.

El hombre residía en el barrio Aeropuerto con su expareja sentimental y –dice- junto a “su adoración más grande”, su hija de 8 años. Salía todos los días temprano a cumplir con su jornada laboral y regresaba en la noche a descansar.

“Él vivía aquí, dejaba la camioneta parqueada al frente de la casa. Nunca le vimos ninguna mala junta, al contrario, llegaba cansado de trabajar y no salía más (...)”, añadió la fuente.

Su expareja sentimental aún no asimila la muerte de Balaguera Carrero. Aunque ella no presenció el momento del ataque sicarial, exige que se haga justicia y que no quede impune el asesinato del padre de su hija.

*Con información de Colprensa.