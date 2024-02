'Así me atracaron en Bucaramanga bajo la modalidad de falso choque’

“Yo había hecho un transacción pequeña, no fue un monto grande, pero estoy seguro. Ahí fue donde probablemente me ‘marcaron’, palabra que usan los asaltantes”, relató el conductor.

Segundos después y tal quedó en evidencia en una cámara de seguridad, un motociclista golpeó por la parte trasera al vehículo del ciudadano buscando que se bajara para que viera los daños.

Y así fue, el hombre descendió para mirar el accidente y hablar con el motociclista. Casi inmediatamente, aparecieron otros dos sujetos en moto, cómplices de las causas del accidente. El parrillero fue quien se encargó de cometer el hurto.

“Me golpeó una motocicleta por detrás, me bajé a revisar e inmediatamente me cayó el otro individuo por detrás, me agredió, me golpeó tres veces y me hurtó una cadena y la argolla de matrimonio”, relató el afectado acerca del botín que se llevaron los motoladrones que se dieron a la fuga.

Este hecho de inseguridad ya fue denunciado por la víctima en la Fiscalía. Se cuentan con los videos de cámaras de seguridad en los que se ve el claro modus operandi de esta nueva modalidad de hurto que toma fuerza en Bucaramanga y otras ciudades del país.

El conductor pide a las autoridades acciones contundentes contra estos delincuentes.