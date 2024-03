$!Atento: Capturado el presunto feminicida de Laury Guzmán, la joven que murió asfixiada en el Centro de Bucaramanga

Murió asfixiada

Debido a esto, los compañeros decidieron ir a buscar al hombre a su residencia en la carrera 18 con calle 33, donde el vigilante manifestó no haberlo visto en los últimos días.

Laury era profesional en salud ocupacional y hace un año se vino a vivir con una tía al norte de la ciudad buscando ejercer su carrera. Sin embargo, no consiguió empleo como profesional, pero sí con su novio que era administrador de un almacén.

“El cuerpo estaba morado, la cara morada. Hay que ser inteligentes, ahí hay muchas cosas que no cuadran. ¿Si el hombre no debe nada, por qué huyó? No se presentó ante las autoridades a dar su declaración, se llevó el teléfono de mi hija. Lo que necesitamos es justicia, nuestra familia pide justicia”, fue la petición hecha Holguer Guzmán, el padre de la fallecida, cuando reclamó el cuerpo de su hija.

Gómez Arrieta huyó desde el momento en que sucedieron los hechos y no se había vuelto a saber nada de él hasta su captura.