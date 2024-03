Aún no aparece el cuerpo del hombre aficionado a la pesca deportiva que cayó al río Sogamoso

Desde entonces se viene realizando una intensa búsqueda que hasta las 6:00 p.m. de este viernes aún no ha dado resultados.

En video quedó la caída

Como quedó registrado en un video grabado por uno de los integrantes del club, Alejandro había logrado pescar una dorada, pero se le dificultó sacarla.

En las imágenes se ve a varias personas que se acercan a ayudarle para sacar el pez del agua.

Solo que en ese instante cuando ya había logrado que el pescado saliera del río, Alejandro se resbaló, cayó de espalda al afluente y no volvió a salir.

En el material audiovisual se escucha a una mujer decir que, “él no sabe nadar... él no sabe nadar... él no sabe nadar...”.

Integrantes del club Amigos de Pesca de Bucaramanga trataron de auxiliarlo, pero ante el desconocimiento de la profundidad del río se abstuvieron de hacerlo.

“Cayó como en un remolino y no se pudo agarrar, es hondo y no nos dio tiempo de nada, salió una vez y se hundió”, fue el relato entregado por uno de los testigos.