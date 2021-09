Con la presencia del Gobernador de Santander, autoridades militares y de policía, Fiscalía, Personería, entre otras entidades, se lleva a cabo el Foro Seguridad en Bucaramanga y Área Metropolitana, en la Asamblea.

Intervenciones:

Noé Alexander sosa, presidente de la Asamblea.

“Santander siempre se ha caracterizado por el turismo, el comercio, hoy tristemente todo está empañada en esa percepción de seguridad, la Policía hace un esfuerzo enorme, no podemos responsabilizarlos solo a ustedes que trabajan 24/7 al igual del esfuerzo del Ejército en el sector rural.

“Qué importante que estén la Fiscalía, la Personería, el señor gobernador, los presidentes de Junta, autoridades.

La reactivación económica es fundamental, el turismo, pero si al turista le dicen esa ciudad es peligrosa, no estamos aportando a la reactivación económica”.

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander

“Hay que escuchar a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, lograr esos espacios para generar un trabajo articulado, así como con los gremios.

“No debemos enviar un mensaje xenófobo, si bien somos el sexto departamento con más población migrante.

Hay que tener más pie de fuerza y trabajar conjuntamente entre las instituciones

“Declarar a Santander libre de cultivos ilícitos es una de las tareas para mitigar ese trabajo de los jíbaros

Estamos dando golpes a la delincuencia. Nuestros presidentes de Junta son fundamentales para alertar”.

Luz Marina Hernández, líder del frente de seguridad del barrio Caldas

“En el barrio tenemos 24 cámaras instaladas gracias a bazares, con esto se ha logrado frenar en parte la delincuencia pero no se ha recibido un apoyo municipal, necesitamos que la Policía tenga acceso a las cámaras de seguridad y que se hagan a cargo de las mismas.

“Preocupa también que el CAI del barrio Niza lo van a quitar porque el lote no es de la entidad.

“Pedimos deportar al delincuente venezolano”.

Carlos Arturo Santos, Acción Comunal Cabecera del Llano

“Tenemos una problemática gravísima de inseguridad, transporte informal, venta de microtráfico en la carrera 33, se tomaron el parque San Pío como centro de violencia y los residentes tenemos que someternos a que ahí hagan ollas comunitarias.

“Hay atracos a mano armada, atracos, fleteos, problemas en la cuadra Play. En este sector existen residentes, es área mixta y está siendo afectada la calidad de vida de los residentes. La gente está cansada, dónde están los derechos de los ciudadanos”.

Jose Velázquez, representante de motociclistas

“La gente está tomando accione por sus propios medios, se está cansando, queremos acciones efectivas pero faltan instituciones, no solo es trabajo de la Policía y el Ejército, entre otros.

Denunció además que “de las cámaras de seguridad no funcionan más de la mitad. No hay dónde retener a delincuentes porque todas las estaciones están full, hay hacinamiento.

“Hay 10 bandas que delinquen en el centro de Bucaramanga siendo el hurto de celular el mayor elemento que está incrementando los delitos en Bucaramanga.

“Se debe hacer un trabajo de migración para evitar que muchos migrantes sigan delinquiendo”.

Viceministro del Interior, Juan Pablo Díaz Granados

“El deterioro de seguridad urbana es un fenómeno global, hay un tendencia mundial por el deterioro de las economías debido al Covid-19 en distintas esfera. Eso amerita una reacción superior de quienes orientamos la polítca pública.

“Hay grandes esfuerzos económicos para mejorar la convivencia ciudadana en los territorios”.

José Luis Torrado, representante de peleteros

“Que se fortalezca la ‘Policía en su vecindario’ para fortalecer el acercamiento con la comunidad y la presencia de los uniformados en barrios de la ciudad.

“En el sector peletero nos vemos muy afectados por su cercanía con la Quebradaseca. No dejemos a la Policía sola, denunciemos de manera oportuna. Seamos ciudadanos responsables para trabajar con los entes de control”.

Presidente nacional de Acodres, Enrique Gómez París (industria gastronómica)

“Hemos tenido que resistir un golpe muy fuerte por la pandemia y tenemos la obligación de la reactivación económica en un sector tan importante como la gastronomía para ayudar a aquellas familias que han quedado desamparadas.

“Nos hemos visto muy afectados por los asaltos, un impacto mediático que genera miedo en la comunidad, hace que los clientes no quieran llegar a los restaurantes, ante esto atendemos con prelación este asunto de la seguridad; tememos que se venda la idea de que asistir a un restaurante es inseguro, eso es un golpe a la reactivación económica. Si se sataniza la inseguridad en los restaurantes, la economía va a tener deterioro.

“Nosotros convocamos a las familias alrededor de una mesa para restaurar la salud mental de las familias”.

Julio César Ortega, presidente de Acción Comunal del barrio Balconcitos

“Estamos tomados por los PP, los de ‘Pichi’ y los de ‘Poporro’.

“Me quitaron la seguridad y eso que he sido el único comunal capaz de denunciar las bandas de microtráfico. No salgo de la casa, asustado, he tenido que sacar a mis hijos, hoy los comunales que denunciamos somos los enemigos del microtráfico.

“Parque Romero, Villa del Prado, Balconcitos y la comuna 17 es el foco más grande de seguridad. En el puente de la novena, debajo, traen la droga desde las 7:00 de la mañana, la reparten y luego la suben de nuevo”.

“General, colabóreme con mi seguridad, con los PP. Que mi caso no quede en juego, tengo temor porque soy padre de familia, tengo temor que la vida es una sola y es muy bonita”.

Franklin Guevara, sector de las confecciones

No podemos desconocer la migración, hace 12 años ingresé al municipio de Ureña, me paró la Guardia y me hizo un comparendo por los polarizados, otro porque el vehículo no estaba a mi nombre sino el de mi esposa que iba a mi lado. Pagué una cantidad importante de dinero para ir por mi vehículo.

“Ahora pregunto por qué aquí no se hace lo mismo, tener beneficio de una ciudad fronteriza, aquí se le permite a un migrante tener su motocicleta. Qué podemos hacer desde el Congreso de la República para buscar medidas de manera articulada, el alquiler de motos es un mercado muy importante en este momento que nos está quitando mano de obra.

“Mucho venezolanos de bien también están preocupados porque saben que muchos de esos migrantes que llegan a delinquir son persona de favelas muy peligrosas que no les da miedo disparar un arma, eso lo saben los venezolanos de bien que están en la ciudad”.

Julio Acelas, Observatorio Ciudadano de Santander

“Bucaramanga lleva décadas doblando la tasa nacional de lesiones personales. Las lesiones personales son una fábrica de problemas, ahí nacen los homicidios

“Este año van más de 120 mil llamadas por alteración ciudadana, violencia intrafamiliar y riñas, somos agresivos en las calles, una disposición muy santandereana a resolver las cosas por la fuerza.

“Somos campeones nacionales en tema de lesiones personales”.

Por otro lado, “Bucaramanga no padece el narcotráfico, es uno de los nodos más importantes del microtráfico en el país. Desde aquí opera.

“Aquí ha sido capturados como 60 o 70 capos de testaferros de todas las mafias nacionales y mundiales”.

“Hay un tema de transparencia que contravía la seguridad, las autoridades saben de los lugares de venta de drogas y no hacen nada”.

Coronel Édgar Pulido, comandante de la Quinta Brigada

“Hemos realizado un trabajo interinstitucional en búsqueda de la seguridad.

“Podemos decir con hechos y estadísticas que Santander es uno de los departamentos más seguros del país. Que hay preocupaciones, sí las hay, pero hay que seguir construyendo seguridad”.

“Este año la meta es entregar un Santander libre de coca. Esta economía criminal es la fuente de la inseguridad”.

Samuel Darío Bernal, comandante de la Policía de Bucaramanga

“En promedio 252 riñas al día y 10 cada hora son atendidas por las patrullas de lo cuadrantes en Bucaramanga y el área”.

“Este año en Bucaramanga y el área se han realizado 6.069 capturas”.

“66 casos por violencia intrafamiliar al día, es decir, tres cada hora son atendidos por las patrullas”.

“Hurto a personas, hurto de motocicletas, hurto a comercio, hurto a residencias, hurto de celulares”, son los grandes problemas que se están presentando.

Se han realizado varios operativos y desarticuladas varias bandas delincuenciales.

En cuanto a la incidencia de la población migrante, el general Bernal informó que “1.555 migrantes han sido capturados entre 2019 y 2021, resaltando hurto a entidades comerciales, lesiones personales, hurto a personas, receptación y tráfico de estupefacientes”.

“Este año han sido capturados 623 ciudadano extranjeros, un 10% del total de capturados”.

“Este año han sido asesinados 10 migrantes, y lesionados 125”.

“Estamos recuperando y fortaleciendo los frentes de seguridad. La seguridad es de todos”.

Óscar Leonardo Villamizar Meneses, representante a la Cámara

“Agradecerles a las autoridades y enormemente a las comunidades que son el alma y que han hecho unas denuncias importantes”.

“Yo creo que cuando se sienta esa institucionalidad más cerca va a cambiar esa percepción de seguridad”.