Barrista del Alianza Petrolera recibió una fuerte golpiza, en Barrancabermeja

Cleider Andrés Ramírez, o ‘Dino’ como es conocido entre los barristas del club Alianza Petrolera, permanece recluido en el Hospital Regional del Magdalena Medio, luego de recibir una brutal golpiza en la madrugada del pasado domingo, en el barrio El Chicó de la comuna cinco de Barrancabermeja.

Los hechos de intolerancia ocurrieron momentos en que el joven departía en un establecimiento público y un sujeto se habría estacionado cerca para hacer disparos al aire, lo que motivó el reclamo de la hoy víctima.

“Mi hijo estaba allá, al lado había una fiesta y en la esquina hay un negocio; lo que me dicen los vecinos es que le estaba colaborando al señor del negocio; cuando iban a cerrar llegó un carro blanco que se parqueó e hizo dos disparo al aire, mi hijo reaccionó y le dijo que no hiciera eso que ahí había varias personas, que respetara la fiesta; entonces el señor se bajó del carro y lo agredió”, relató Anna Pacheco, madre del joven lesionado.

En ese momento, según testigos, llegó una mujer que también agredió al joven y le pidió que no se metiera, “ella le dijo que dejara de ser sapo, le pegó, lo tiró al piso. Él se paró y la empujó también; ahí se produjo la riña porque se vinieron como cinco familiares más de la mujer y entre todos lo golpearon hasta dejarlo privado en el piso”, dijo un vecino del barrio.

Cleider quedó con múltiples hematomas en su rostro y horas después debió ser remitido de urgencias al Hospital Regional del Magdalena Medio, en donde, según sus familiares, deben practicarle varias cirugías para reconstruir partes de su cara.

“Me lo dejaron vuelto nada, casi me lo matan, cuando mi hijo es un joven que no se mete con nadie; ya interpusimos la denuncia y esperamos que las autoridades actúen porque me dejaron a Cleider en muy malas condiciones. Nosotros como familia pedimos justicia por lo que le hicieron”, dijo la mujer.

Frente al caso no hay pronunciamiento por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio.