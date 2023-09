Sergio Hernández era el abuelo de la pequeña de cinco años de edad que falleció en el trágico accidente que se presentó sobre la 1:30 de la tarde de ayer jueves 14 de septiembre. en el barrio Antonia Santos, en el centro de Bucaramanga, Santander, en la calle 33 con carrera 23.

Había salido con su nieta de cinco años de edad en una motocicleta Suzuki Best, de color azul y de placa HHL-36C. Un vecino era el propietario de la moto y quien llevaba a la niña a la Normal Superior de Bucaramanga donde cursaba preescolar.

“Si no iba la mamá iba yo. Ayer ella no podía y me pidió el favor a mí. Yo vivo en el norte de Bucaramanga y fui hasta el barrio Girardot para acompañar la niña, salimos con el vecino para el colegio”, relató el abuelo.

La niña vivía con la mamá y sus dos hermanos de 13 y 19 años de edad. La progenitora se dedica a la venta de almuerzos y mercancías. El padre de la menor falleció en el 2021 por covid.

Lo que recuerda el abuelo fue que cuando subían por la calle 33 un bus iba en el mismo sentido, pero al llegar a la carrera 23, el vehículo de pasajeros los cerró.

“Es lo que recuerdo, el bus nos cerró y nos fuimos contra los bolardos de la ciclo ruta. La niña se cayó y fue arrollada por el bus”, manifestó.

