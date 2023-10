“Cállese cucha o la chuzo”: el dramático relato de anciana que fue golpeada y atracada tras coger un taxi

Con varias golpes y morados en su cuerpo terminó un adulta mayor, de 77 años, quien fue víctima de un grave hecho delincuencial ocurrido en Floridablanca.

El caso ocurrió el pasado jueves 12 de octubre, sobre las 7:30 a.m., cuando la mujer se encontraba buscando un transporte que la transportada desde el barrio Villabel, en Floridablanca, hasta la Ciudadela Real de Minas, en Bucaramanga.

“A ella la llamaron para que fuera hacer aseo a Real de Minas, por lo que ella salió a coger un taxi al lado del CAI Villabel. Cuando paró el carro, vio que había otro señor con el carro, pero el taxista le dijo que adelante lo dejaba y la llevaba a su destino”, dijo a Vanguardia un vecino cercano a la víctima.

La ciudadana de la tercera edad, según dieron a conocer sus allegados, se subió confiada hasta que vio que el conductor se desvió por otra ruta.

Una de las hijas de la afectada contó que tras esto su mamá dijo: “Usted para dónde me lleva, esta no es la ruta. El chofer le dijo que estuviera tranquila, que iba a tanquear y después la llevaba”.

Al ver que el taxi seguía andando, cada vez más lejos de su destino, la anciana se alteró, más aún después de que el conductor cerró con seguro, bajó los vidrios y el otro pasajero procedió a intimidarla con un destornillador.

“Le decía que si no se callaba le iba a enterrar el destornillador, empezó a pegarle, a taparle la boca para que no gritara”, añadió la hija.

El taxi llegó hasta el barrio García Echeverry de Floridablanca, en donde la dejaron abandonada, no sin antes robarle todas sus pertenencias.

“Me la tiraron del carro, le quitaron las cositas y el carro arrancó. Una señora vio que estaba pidiendo auxilio y otro señor pudo coger las placas del carro, que son SSY-954”, relató la familiar de la víctima.

Ocurrido esto, la mujer de 77 años fue llevada a la Clínica Foscal, en donde recibió atención médica ante los golpes sufridos por parte de los delincuentes.

En la noche de este viernes 13 de octubre, la víctima relató a Vanguardia los momentos de angustia vividos.

“Estoy muy golpeada porque el tipo me dobló, me tapó la boca, me la apretaban para que no gritara. Tenían un destornillador y me decían 'cállese cucha o la chuzo'. El dolor que tengo es muy fuerte, me duele toda la mandíbula”, manifestó la víctima.

Hoy, la mujer fue llevada a una valoración por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

“Ambos eran unos muchachos jóvenes. Gracias a Dios ya fui a la clínica, me tomaron radiografías y no tengo ningún hueso roto (...) Me quitaron mi celular, mis gafitas y las cositas que llevaba. Me dejaron tirada, una señora me recogió, me dio agua con azúcar y me ayudó”, dijo con la voz entrecortada la mujer mayor.

El hecho delictivo fue denunciado y puesto en conocimiento de las autoridades para que, con la pista de la matrícula, se pueda dar con la captura de los dos asaltantes.

“Está muy malita, ella sufre de Parkinson y con esto está muy mal psicológicamente (...) Esto no puede seguir ocurriendo esta vaina, uno ya no puede ni subirse a un taxi”, concluyó el vecino.