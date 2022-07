Se trata de Yerson Iván Díaz Hernández, alias ‘Aguacatero’, señalado como uno de los asesinos de Óscar Fernando Soler Sandoval, cuyo crimen ocurrió el pasado 24 de diciembre en el barrio Gaitán de Bucaramanga.

Luego de su cometido, Yerson Iván Díaz huyó de Bucaramanga. Los investigadores de la Sijin confirmaron que residía en Morrorico, así que fueron a buscar pistas de su paradero. Mediante entrevistas, seguimientos y labores de inteligencia, establecieron que se desplazaba constantemente a diferentes municipios de Santander. Así logró evadir a la justicia por siete meses.

Hace poco regresó pero no volvió a pisar su barrio. Se escondía en Girón. Una llamada anónima indicó que rondaba en inmediaciones del Parque San Pío fue clave para que los agentes lo interceptaran en la calle 45 con carrera 33. ‘Aguacatero’ no portaba sus documentos de identidad pero no fue impedimento para judicializar su captura y presentarlo ante la Fiscalía.

El crimen quedó registrado en video