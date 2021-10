Capturan al presunto ladrón de una moto, en Piedecuesta

Alias ‘Mono Nilson’ señalado de participar en varios hurtos y traficar drogas en Piedecuesta, cayó en manos de las autoridades cuando pretendía huir a bordo de una motocicleta robada.

Ocurrió en la carrera 1W con calle 3 del barrio El Refugio, donde la comunidad denunció el atraco a mano armada de contra el dueño de una FZ de colores blanco y negro. Un vecino del sector fue la víctima.

Al parecer, ‘Mono Nilson’, a sus 18 años, sería un reconocido expendedor de quien los vecinos no dudaron en entregar las características: cómo iba vestido y hasta algunas señales particulares. La búsqueda fue intensa, los uniformados no se dieron por vencidos y no descansarían hasta encontrarlo.

El delincuente no fue muy lejos. La Policía lo acorraló y no tuvo más opción que abandonar la moto y buscar un escondite.

Ingresó a un establecimiento comercial y se encerró en un baño. Pasaron varios minutos y ‘Mono Nilson’ ya no tuvo escapatoria, se rindió.

Las autoridades pudieron verificar que la moto que había dejado en la vía correspondería a la robada. Durante el registro, le hallaron un revólver calibre 38 con 6 cartuchos con el que habría intimidado a la víctima.

Al enterarse la captura, la comunidad quiso hacer justicia por sus propias manos y golpearlo, pero la Policía tuvo que intervenir para sacarlo del lugar.