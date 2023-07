Capturaron a cabecilla político y financiero del Eln en Santander

Johan Robles, alias ‘Víctor’, de 25 años, fue capturado el fin de semana en medio de un operativo de control adelantado por la Policía del Magdalena Medio en inmediaciones del puente Guillermo Gaviria, que comunica a los municipios de Barrancabermeja (Santander) y Yondó (Antioquia).

El presunto delincuente, según la Fiscalía, completaba 13 años en las filas del frente Édgar Almikar Grimaldo Barón del Eln, a donde ingresó siendo apenas un niño y retornó años después, luego de pagar una condena por porte ilegal de armas de fuego. A ‘Víctor’ se le señala de ser el determinador del secuestro de cinco jóvenes del barrio Arenal de Barrancabermeja, ocurrido en la madrugada del pasado 13 de mayo.

“Esta persona tenía injerencia en Yondó y Barrancabermeja. Desde que era menor de edad hacía parte del grupo y posiblemente hablamos de un caso de instrumentalización de menores, también es claro que luego de ser privado de la libertad y recobrarla posteriormente, esta persona decidió seguir en el Eln.

Es señalado de hacer parte del grupo de personas que retuvieron a varios jóvenes del barrio Arenal, que fueron liberados en el mes de junio”, explicó Fabiola Wilches, directora de la Fiscalía en el Magdalena Medio.

Incluso, las autoridades refieren que ‘Víctor’ hizo parte del grupo de miembros del Eln que entregó a los jóvenes secuestrados a una comisión de la iglesia y la Defensoría del Pueblo, en zona rural de Yondó.

Extorsiones y ataques con explosivos

Al prontuario delictivo de ‘Víctor’ se suman extorsiones y los últimos ataques a la infraestructura petrolera en Barrancabermeja; además de atentados en contra de empresas contratistas de la región, a las que, según las autoridades les exigía el pago de ‘vacuna’ o el llamado ‘impuesto de guerra’.

“Realizaban grafitis, actos de terror en contra de la ciudadanía. A través de explosivos lograban presionar a las empresas toda vez que previamente exigían extorsión o la llamada ‘vacuna’ a través de este acto terrorista, exigiendo el pago del ‘impuesto de guerra’ por cuantías que oscilaban entre los 300 y los 1000 millones de pesos”, indicó el coronel Cubillos.

Las empresas y gremios que no cedían a las pretensiones del señalado, presuntamente, eran objeto de ataques con explosivos improvisados, “ante el no pago de las exigencias extorsivas realizó atentados en contra de la infraestructura de las empresas del sector petrolero bajo el lanzamiento de granadas de fragmentación, activación de artefactos explosivos improvisados, atentados con armas de fuego y grafitis. También ordenaba el hurto del ganado, para presionar a los ganaderos que no pagaban las exigencias económicas”, señaló el comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Tras ser puesto a disposición de las autoridades, un juez de la República le dictó a ‘Víctor’ medida de aseguramiento en centro carcelario.

