Casa por cárcel al hombre que en accidente de tránsito mató a dos personas en el norte de Bucaramanga

“Llevaron al señor Víctor, le preguntaron que si se acordaba de algo y dijo que no, se reía muy cínicamente, dijo que no tenía conocimiento de nada, que no se acordaba de lo que había sucedido esa noche. La jueza decidió darle casa por cárcel que porque no representaba ningún peligro para la sociedad, por el hacinamiento en las cárceles, que el Covid... Por todo eso decidieron darle casa por cárcel”, manifestó Emily Rodríguez, familiar de las víctimas.

Añadió que, “rechazamos totalmente esto, no es justo que una persona borracha coja su carro y vaya y acabe con la vida de dos personas que no tienen nada que ver, una niña de cinco años que apenas empezaba a vivir, y que ahora se haga el cínico, el loco, el que no se acuerda...”

A Serrano, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio culposo.