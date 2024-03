Celular robado terminó en centro comercial de Bucaramanga y víctima no pudo recuperarlo

“No sé si el conductor de la aplicación es cómplice de los delincuentes, pero me parece sospechoso que me robaran en el mismo lugar donde él estaba estacionado. Y que las ventanas estuvieran abiertas, excepto la del conductor. Además, antes del robo, sentí que disminuyó la velocidad y estaba muy tranquilo por lo que me pasó”, recordó la universitaria.

El celular apareció en un centro comercial

Cometido el hurto, la joven inició la búsqueda de su celular con el sistema GPS. Cuando los delincuentes lo encendieron marcó primero un hotel en el centro de Bucaramanga y minutos después en un centro comercial ubicado frente al parque Centenario.

La víctima que labora como ‘community manager’ aseguró que buscó a las autoridades de Bucaramanga para reportar lo sucedido sin encontrar respuesta.

“La Policía me dijo que tenía que colocar una denuncia en la página de la institución, pero eso es muy complicado porque piden muchos datos exactos y uno como víctima de hurto quiere es olvidar lo sucedido. Me parece terrible, que sabiendo dónde está mi celular, dónde fue a parar, no se pueda hacer nada. El celular no era un capricho, era mi herramienta de trabajo”, concluyó la joven.