Detalles de la muerte de ciclista que cayó a una quebrada de Floridablanca

El peor de los sufrimientos vivieron la esposa y el hijo de Víctor Manuel González, cuando llegaron al puente El Rojo a confirmar que era él quien yacía entre las rocas de la quebrada.

“¡No me lo miren, no me lo miren!”, suplicaba la mujer. No quería que nadie lo viera así, en ese estado. No podía enfrentarse a esa inconsolable realidad; pro eso descargó su dolor llorando en los brazos de su hijo.

Varios ciclistas detuvieron la marcha para ver el lamentable accidente del compañero de bielas.

Víctor quedó con parte de su cuerpo sumergido en el afluente, vestía un chaleco gris y una licra negra.

Muy cerca estaba su bicicleta de montaña color verde y su casco, entre las rocas.

¿Víctor sufrió un infarto?

González, de 55 años, salió muy temprano a rodar en ‘bici’ por una de sus rutas más frecuentes, hacia el Cerro del Santísimo, en Floridablanca.

Hacia las 8:15 a.m., después de recorrer más de 6 kilómetros iba de vuelta, en descenso.

En el regreso llevaba apenas un kilómetro, pero cuando iba por el puente El Rojo, al parecer se orilló y por razones que aún no son claras y cayó al afluente.

Otros deportistas que se percataron de la abrupta caída dieron aviso a las autoridades, se asomaron pero Víctor permanecía inmóvil, se veía ‘muerto’.

Agentes de Policía y de Tránsito de Floridablanca fueron los primeros en llegar al lugar.

Luego de hacer las primeras pesquisas y revisar sus documentos confirmaron la identidad y llamaron a sus familiares para informarles la fatalidad.

“Testigos manifestaron que venía bajando y se orilló precisamente en el puente, tuvo que ser que le dio algo, como un infarto y cayó a la quebrada”, explicó Fernando Jerez, Comandante Operativo de la Dirección de Tránsito local.

Debido al fuerte aguacero que cayó sobre Floridablanca la noche del viernes, la quebrada estaba peligrosa por lo que tuvieron que pedir al Cuerpo de Bomberos que los apoyara en el rescate del ciclista para llevarlo a tierra firme y poder realizar la inspección técnica y el levantamiento.

Luego de revisarlo, confirmaron que no tenía heridas abiertas, solo algunos hematomas por lo que tenía que ser llevado a Medicina Legal para esclarecer las causas de su muerte.

Hasta ayer en la tarde sus familiares seguían sin confirmar si se trató de un paro cardíaco lo que causó la súbita muerte de Víctor.

Las autoridades deben descartar si no sufrió falla de frenos en su cicla o si debido al cansancio, por el ejercicio, sufrió una recaída.

Un puente sin barandas, peligro inminente

El funesto accidente de Víctor consternó a los florideños y aún más a los deportistas que recorren la ruta hacia el Santísimo.

“El señor paró en el puente, se quitó el casco y se resbaló al no tener barandas. No tuvo dónde sostenerse y cayó”, contó una testigo.

Los ciclistas manifestaron que al lugar le falta seguridad, mejorar las vías ya que es una ruta que se considerada como cicloturismo.

“Es un puente que no tiene barandas, cuando los ciclistas vienen bajando y si se aparece en la curva del puente un carro que vaya subiendo, no da tiempo para frenar. Eso también puede pasar y puede uno terminar en el río”, comentó otro ciclista.

Denuncian que la petición de las barandas no le importa a la administración municipal.

“No hay una vía de transporte decente para ese lugar, es angosta, llena de huecos, insegura por los ladrones, se han presentado varios accidentes.

“Normalmente bajando se recalienta en disco del freno y llega a un punto donde la bici no frena y con esa inclinación baja uno a alta velocidad y termina pasando en un puente sin barandas, que inseguro”, expresó otro aficionado a la ‘bici’.

El ciclista cayó a una altura de aproximados 7 metros. Los florideños manifiestan que al puente la faltan las barandas.