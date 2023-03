Un nuevo hecho de inseguridad en Bucaramanga volvió a prender las alarmas por los hurtos que no dan tregua en el área metropolitana. Esta vez, una persona resultó herida durante un atraco en el barrio San Francisco, cuando dos delincuentes lo despojaron de $120 millones.

Este hecho, que se registró en la tarde de este lunes, 20 de febrero, no ha sido el único que ha puesto en 'jaque' la seguridad de la capital santandereana. Estos son los cinco fleteos más millonarios en Bucaramanga y su área metropolitana.

Robo frente a su casa

En junio de 2022, Sandy Yajaira Burgos fue asaltada justo al frente de su residencia, en la calle 24 #23-74, en el barrio San Francisco, cuando llevaba en su bolso una gruesa suma de dinero: $30 millones en efectivo, producto de la venta de un establecimiento comercial, según testimonios.

Los tipos que la robaron tendrían que haberla seguido, y posiblemente sabían que iban por una buena cantidad de dinero. La vieron descuidada y aprovecharon para acorralarla. Se acercaron rápidamente en la motocicleta en la que se movilizaban y le raparon el bolso. Luego aceleraron el vehículo con rumbo desconocido.

Fleteo por $250 millones

El pasado 21 de septiembre de 2022, un hombre que no quiso aceptar el servicio de escolta de la Policía fue víctima de los fleteros en Bucaramanga.

Según el reporte de las autoridades, el sujeto retiró una gruesa suma de dinero de una entidad bancaria en el centro de la ciudad. Aunque la cifra no fue confirmada, testigos aseguraron que fueron más de $250 millones.

Cuando los funcionarios del banco le ofrecieron el servicio de escolta de la Policía, la víctima se negó y se subió a un carro negro.

Al llegar a la carrera 23, entre calles 36 y 37, dos asaltantes armados, en una motocicleta, lo forzaron a entregar el botín. En medio de su reacción chocó con un taxi. Sin embargo, los fleteros se llevaron la plata.

$22 millones en juego

En octubre de 2022, otro hombre fue víctima de los delincuentes en Bucaramanga. La víctima manifestó a las autoridades que acababa de retirar $22 millones de un cajero de un centro comercial, se dirigía a su casa y fue interceptado por dos sujetos en motocicleta llegando a su residencia.

Con una pistola en mano lo intimidaron y chocaron contra el carro en un intento de defensa de la víctima. “Traté de poner resistencia echando el carro para atrás y me dispararon, se me vinieron a partirme el vidrio pero preferí abrirles la puerta antes de que me hicieran daño”, contó Iván Rueda a Caracol Radio. Finalmente los motoladrones lograron llevarse el bolso con el ‘botín’.

Marcela, la víctima mortal

El pasado 12 de noviembre, Ana Marcela Calderón González fue asesinada mientras que su pareja Jhon Alejandro Jerez Chacón resultó herido en medio de un fleteo en Bucaramanga.

Aunque abundan las hipótesis, la que más convenció a las autoridades por el momento fue la que apuntaba a que se trataría de un ‘fleteo’ debido al hurto de $15 millones que sufrió la pareja una vez fue abordada por los delincuentes. Además, en videos de cámaras de seguridad se evidencia el forcejeo entre los delincuentes y las víctimas, quienes habrían tratado de evitar que les quitaran el dinero.

Atraco al geólogo

A mediados del mes de diciembre pasado, un reconocido geólogo de Santander fue víctima de un hurto en el cual le quitaron más de $60 millones y lo amenazaron con dispararle.

El caso comenzó cuando un hombre de 51 años, de profesión geólogo, llegó hasta una entidad bancaria frente al parque Santander. En la caja, después de tomar un ficho y esperar su turno, retiró el dinero.

Iba junto a su pareja y los dos se confiaron que podían retirar la millonaria suma y movilizarse de manera tranquila hasta su residencia en el sur de la ciudad. Rechazaron el servicio de escolta de la Policía, pese a que la entidad se lo recomendó.

Pero la demora en la entrega de la transacción y los paquetes de billetes que recibió sí fueron llamativos para los delincuentes que los seguían. En medio del atraco, los delincuentes amenazaron con dispararle.