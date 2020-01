mujer hallada muerta

Ayer, en un caso aislado reportado al cierre de esta edición, agentes del CTI de la Fiscalía realizaban el levantamiento del cuerpo de una mujer que fue hallada sin vida en la habitación de un hotel en la carrera 26 con calle 43 del barrio El Poblado, en Girón.

La víctima fue identificada como Luz Helena Ortiz, de 38 años de edad.

Si bien apenas las autoridades indagan las causas de este lamentable suceso, para los allegados es claro que este caso obedece a un posible feminicidio.

Vanguardia conoció que Luz Helena salió a eso de las 10:00 de la noche del pasado 31 de diciembre de su residencia y se dirigió al barrio El Poblado para encontrarse con su expareja, con quien sostuvo una relación por dos meses.

“Se vieron y luego tipo 1:00 a.m. se van para el hotel en donde él se estaba hospedando (...) A las 6.00 a.m. del 1 de enero, el tipo sale y dice que se va a buscar el desayuno, pero no volvió más”, relató un allegado de la mujer a esta redacción.

No se supo más de Luz Helena hasta que la empleada del establecimiento ingresó a la habitación en el cuarto piso y la encontró sin vida. Eran aproximadamente las 2:00 de la tarde de ayer.

Al parecer, el sujeto emprendió viaje al municipio de Villanueva, Santander, de donde es oriundo y desde allí, por redes sociales, se comunicó con los familiares de la hoy occisa.

“Mandó varios audios de Whatsapp, diciendo que no sabía si la había matado o no”, agregó el pariente.

Las primeras versiones advierten que la mujer habría muerto por asfixia.

Más de 6 mil requerimientos fueron reportados a la línea 123 durante la celebración de Año Nuevo, de las cuales 608 fueron casos de riñas.