$!¿Cómo identificar a un posible feminicida?

En este 2020 el panorama no ‘es el mejor, desde la labor del Observatorio Ciudadano se han detectado por lo menos 3 claros feminicidios ocurridos en Girón y Bucaramanga. Las víctimas: Luz Helena Ortiz ( 1 de enero), Angie Paola Cruz Ariza y Manuela Betancour Vélez (7 de febrero), además, 2 casos más se encuentran actualmente en análisis con una alta probabilidad de tratarse también de feminicidios... Así las cosas, serían 5 los casos en Santander en menos de un mes y medio.

En todos, según Gina, “ fueron detectados ciclos de violencia que antecedieron el hecho y en 3 de los casos hubo denuncias previas de agresión y la voluntad de la mujer de culminar la relación o no reanudarla , además del sentido de propiedad del agresor reflejado en no respetar tal decisión”.

En 7 de los 24 casos ocurridos el año pasado, el presunto victimario fue la expareja; en 6, la pareja; en 2 un familiar y en 9 de los hechos no ha sido identificado el agresor.

Según datos entregados por Gina Liz Pineda, fundadora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander, “ el año pasado fueron asesinadas 41 mujeres en el departamento. De estos casos, por lo menos 24 mantienen características compatibles con feminicidio, pero entre 11 o 12 no fueron tipificados como tal.

Son muchos los casos de asesinatos de mujeres que han ocurrido en Santander y que, a pesar de tener todas las condiciones para ser feminicidios, no fueron tipificados con tal.

Pero ¿cómo identificar casos que puedan terminar en feminicidio, para poder evitarlos?

Según Sonia Ayala Rincón, sicóloga y directora de la Maestría de Psicología Jurídica y Forense de la Udes, el perfil de un feminicida va desde los celos hasta las agresiones físicas.

“Básicamente la literatura habla de que las personas pueden sufrir tres trastornos de personalidad: antisocial, obsesivo compulsivo y el trastorno límite de la personalidad. Son trastornos de salud mental que impactan de diferentes formas el comportamiento del ser humano”.

“En el caso de Argemiro Urrego, el presunto asesino de las dos universitarias el pasado viernes, “podríamos decir que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Digamos que es un tipo de persona con problemas emocionales, la forma de comportarse no es de mucha adaptabilidad aunque aparentemente sea una persona normal.

“Son personas que probablemente tengan un profundo temor al abandono, a la inestabilidad. Este caso tiene una característica importante y es que al parecer actuó bajo control de impulso; el hecho de que la madre murió hace algunos años, eso pudo haber generado ese trastorno desde hace algún tiempo.

“Sus reacciones celotípicas con episodios de violencia; además, parece que tenía algunos episodios de agresividad, de ira y probablemente una paranoia al pensar en la pérdida de la relación”.

Muchas veces las mujeres suelen confundir estos comportamientos y pensar que la pareja la cuida mucho porque la ama.

“Es esa necesidad de apego, estarla vigilando constantemente, celos, en dónde estás, con quién estás, por qué bailas; es como ese control que quiere ejercer frente a la otra persona. A veces eso lo toman las mujeres como me cuida, me quiere, me llama todos los días, cada cinco minutos, quiere saber cómo estoy, dónde estoy... esos ya son síntomas de una celotipia, de una paranoia”.

Los cambios de humor repentinos, con picos altos, también pueden ser una señal, el querer golpear, cuando se extralimitan, ya son llamados de atención.