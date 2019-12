Ortiz en un principio pensaba que todo obedecía a una estrategia sucia por la temporada electoral que se vivió este año. No obstante, las votaciones se llevaron a cabo pero las amenazas continuaron. “Pasó el tiempo de campaña y siguen acosándome. En las llamadas mezclan una situación que vivió mi hermana, no sé si tiene un vínculo. Ya es preocupante”.

El concejal se refiere a otras amenazas que recibió su hermana años atrás cuando trabajaba en la Fiscalía con temas de Derechos Humanos y que obligaron a su familia a salir del país. Uriel Ortiz afirma que desde entonces no cesan las intimidaciones.

Ortiz instauró la respectiva denuncia ante la Fiscalía y la Policía, que le ha ofrecido acompañamiento. “Van a visitar la casa. Me dijeron que cuando saliera ellos me acompañaban”.

El funcionario criticó que pese a que hace más de dos meses puso en conocimiento los hechos ante la Unidad Nacional de Protección, aún no se toman medidas para protegerlo. “Hasta hace 15 días me contestaron pidiéndome otra información”.

En el panfleto que Uriel Ortiz recibió este jueves se le intimida por su gestión en el Concejo. “Yo he hablado de temas sobre Derechos Humanos, víctimas, el proceso de paz, niños en el conflicto y el bombardeo del Ejército. Presenté un proyecto de acuerdo creando el Comité Territorial de Derechos Humanos. También he trabajado con el sindicato de la Alcaldía. Me sacan a relucir todo eso”.

En cuanto al proceso en la Fiscalía se conoce que se adelantan acciones como la revisión de cámaras. “La fiscal está muy interesada en el tema. Pese a que solicitó medidas de protección, tampoco ha contestado la Unidad Nacional de Protección”.