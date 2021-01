A Efraín Rayo Oviedo lo sorprendió la muerte en el kilómetro 4, vía Café Madrid, norte de Bucaramanga. Fue de forma estrepitosa cuando casi llegaba después de una larga travesía desde Barranquilla para dejar un cargamento de neumáticos . Perdió el control del camión que conducía y chocó de frente contra un árbol.

Quedó atrapado en la cabina durante varios minutos y falleció antes de que pudieran sacarlo.

Trágico accidente

Sucedió a las 10:00 de la mañana, en el sector conocido como Bavaria – La Cemento a pocos kilómetros de ‘coronar’ su entrega luego de viajar por más de 12 horas.

El recorrido que, al parecer, no habría hecho sin percances, terminó de manera fatal, en una curva.

El camión azul de placas WER-070 habría sufrido una falla mecánica y se quedó sin frenos.

A pesar de que Efraín trató de dar varios ‘volantazos’ para evitar la tragedia, no pudo. El vehículo se arrastró hasta frenar de golpe contra aquel tronco que dio justo contra el panorámico. La cabina quedó destruida.

Testigos pararon su rutina para acudir a ayudarle. Parecía tener aún signos vitales.

“Nos dimos cuenta que venía como sin frenos, de un lado a otro; a un bus de Piedecuesta casi le cae encima... pero volvió y le dio el volantazo. Se estrelló contra el árbol. Me vine corriendo, pero ya había mucha gente motos y carros tratando de ayudar”, manifestó Humberto Rueda, trabajador de la zona. Él también quedó impávido, sin comprender las razones por las cuales aquel viajero solitario murió así.

El rescate

La comunidad, angustiada, no encontraban la forma de sacar con vida a Efraín de aquella arrugada cabina. No tenían las herramientas necesarias para mover el camión. La fuerza ejercida por una mula que haló y el apoyo de los Bomberos, fueron indispensables para esta labor; sin embargo, fue demasiado tarde, Efraín ya no respiraba. Su cuerpo fue extraído, dejado en el pavimento y tapado con una tela blanca a la espera del equipo de Criminalística de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, para el levantamiento. Durante varias horas permaneció el trafico restringido a un solo carril.