Consternación por masacre de tres personas en concierto del Mono Zabaleta en el Magdalena Medio

En el municipio de Morales, sur de Bolívar, la comunidad no sale del asombro y de la consternación, luego del asesinato de tres integrantes de una misma familia que departían en un concierto desarrollado en el marco de las Fiestas Patronales de la localidad.

El crimen ocurrió sobre las 2:30 a.m. del pasado domingo en la plaza principal del municipio, cuando la multitud disfrutaba de la presentación en tarima del artista vallenato “El Mono” Zabaleta. Según testigos, cuatro hombres que llegaron hasta la zona en dos motocicletas pasaron entre la multitud y en un punto pararon y dispararon en contra de varias personas que disfrutaban del evento.

Lea también: Video | Homicidio en Santander: tres personas persiguieron a un joven, lo acorralaron y lo asesinaron

Producto del ataque, tres personas perdieron la vida y otra resultó gravemente herida. “Se nos presenta un hecho desafortunado donde en el sector de las ferias ingresan cuatro sujetos, dos de ellos con arma de fuego y atentan contra un grupo de personas que se encontraba disfrutando de las festividades. Este hecho nos deja como saldo dos hombres y una mujer muertes y otras personas heridas. Posiblemente, estos sujetos cometen el hecho y atraviesan el río y huyen hacia un corregimiento cercano”, explicó el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Las personas fueron sacadas del lugar en medio de la multitud y trasladadas en una camioneta de la Policía hasta el hospital de la localidad, donde tres de ellas llegaron sin vida.

Las tres víctimas fatales eran integrantes de una misma familia y fueron identificadas como Bridys Vanina Orozco Muñoz, de 29 años, oriunda de la ciudad de Barranquilla; Yesid Beleño Torres, de 22 años, oriundo del municipio de Morales, quien presenta anotaciones por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones personales; y Brayan Rodríguez Villafañe, un menor de 15 años.

No olvide leer: Indignación en Colombia: Graban el asesinato de un habitante de calle, le dieron 50 puñaladas

El herido es un menor de 17 años, quien aún recibe atención médica en el hospital local. Al momento del hecho, el artista vallenato suspendió su presentación y en medio de la confusión calificó la situación como muy grave.

“Lo que pasó aquí es algo muy grave, es la última canción que canto, esto es muy grave. ¿Dónde está el alcalde? ¿Quién es el responsable después del alcalde?”, dijo el artista en tarima.

Aunque al momento del hecho, las presentaciones programadas continuaron, posteriormente el alcalde suspendió todas las actividades que se habían proyectado en el marco de las Fiestas Patronales.

No olvide leer: Video | Operación 'Willy Wonka': Así vendían brownies con marihuana a través redes sociales a menores de edad en Bucaramanga

Hasta el momento la Policía dice que no tiene indicios de los motivos que generaron este hecho violento, al tiempo que desconocen si los responsables hacen parte de algún grupo armado.

“Por ahora no hay una hipótesis clara sobre el hecho, tampoco si estas personas hacen parte de algún grupo armado. Ya se inició la investigación y esperamos pronto dar con la captura de los delincuentes, ya hay un equipo especial que tiene como tarea esclarecer este hecho, hay declaraciones de algunos testigos y también de los acatados; más temprano que tarde daremos resultados”, expresó el coronel Cubillos.

En la zona hay presencia del Clan del Golfo, el Frente 37 del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc y del Eln.

Ofrecen $20 millones de recompensa

Tras el triple asesinato, las autoridades civiles y de Policía adelantaron un consejo extraordinario de seguridad en el que se fijó el pago de hasta $20 millones de recompensa a quien suministre información que permita la captura de los responsables del crimen.

No olvide leer: Familia regresaba de un paseo en la camioneta que rodó por un abismo: una menor muerta y 11 heridos

“Con ocasión de este hecho suspendemos todos los actos culturales y religiosos y también ofrecemos una recompensa hasta de $20 millones a quien nos ayude a dar con el paradero de quienes cometieron este triple asesinato. Lamentamos estos hechos que nos e pueden volver a presentar., no puede haber espacio para los violentos aprobamos los procesos de paz y rechazamos la violencia. No vamos a descansar hasta que no demos con el paradero de estos violentos”, dijo Ezequiel Salcedo, alcalde de Morales.

Así mismo, se estableció ley seca y toque de queda hasta el día 23 de enero.