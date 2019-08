Ocho balas que atravesaron la humanidad de Juan David Quiroga, de 36 años, le arrebataron la vida casi de inmediato.

Ocurrió en un establecimiento comercial de El Playón, Santander, cuando -según Freddy Quiroga, familiar de la víctima- Juan David llegó para evitar una riña.

“Juan llegó a un local para evitar que otro hermano se metiera en problemas, para llevárselo para la casa, pero eso como que no le gustó a un man que se ensañó y lo mató. Le pegó ocho tiros, dicen que la pistola se le trabó, la policía intervino y lo capturó”.

Herido, Juan David fue auxiliado y trasladado al hospital del municipio y de allí remitido a Bucaramanga, pero llegó sin signos vitales.

Al parecer, según Freddy, el agresor no tenía nada que ver en la riña, “ese señor compró el problema, la riña no era con él, pero no le gustó que mi hermano se metiera a mediar y por eso lo mató. Según lo que dicen, ese hombre ya ha tenido problemas con otros. Porque tiene plata, cuando toma, quiere hacer y deshacer.

“Esa persona se salió del establecimiento, se retiró a un lugar oscuro, esperó a que mi hermano pasara para la casa y le dio por espalda, sin ningún motivo. No consideramos que le quite la vida así como así, tiene que pagar. Que juzguen los hechos como son”.

El cuerpo fue llevado a Medicina Legal de Bucaramanga donde la mañana de este martes llegaron familiares a reclamarlo.

Por su parte, el agresor fue llevado ante un juez que decidiría su situación judicial.