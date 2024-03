Delincuentes apuñalaron a un joven 7 veces por robarle el celular

De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos ocurrieron este lunes cuando se bajó de un bus del Sistema Integrado de Transporte (Sitp) en la localidad de Fontibón. En ese momento dos sujetos lo abordaron y le exigieron que entregara todas sus pertenencias.

“Ellos iban pasando y veo cuando se me mandan. Yo mandé la mano a la maleta, uno de ellos me dijo primero, cálmese y páseme todo lo que tiene, pero claramente yo no tenía ni palabras”, narró el joven en CityTv.

Posteriormente, le propinaron un fuerte golpe en la cara, cuando el joven de 21 años quedó tendido en el suelo lo apuñalaron en 7 ocasiones, hiriéndole el pecho y los brazos. La víctima afirma no opuso mayor resistencia para entregar su celular y su maleta, por lo que no entiende por qué el ataque fue tan brutal.

Ante el hecho, el hombre fue trasladado a un centro asistencial, en donde permaneció hospitalizado durante cinco días debido a que tuvo que ser sometido a una cirugía por la gravedad de las heridas en su cuerpo.