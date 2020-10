Denuncian abuso sexual a un niño de 5 años en Bucaramanga

El desespero de un humilde padre de familia por busca de justicia no lo deja dormir tranquilo desde la semana anterior cuando su hijo de apenas 5 años fue abusado sexualmente y además, arrojado desde un segundo piso.

El menor, quien por fortuna no sufrió lesiones de gravedad, continúa hospitalizado y bajo seguimiento médico y psicológico en el Hospital Universitario de Santander, mientras su agresor sigue libre.

“Yo lo que quiero es que no le pase a ningún otro niño lo que le pasó a mi hijo. A ese tipo lo soltaron supuestamente porque no fui a poner el denuncio a tiempo. Se acerca el día de los niños que por favor los padres no los descuiden un instante”, aseguró el progenitor quien ya denunció formalmente ante la Fiscalía y recibe acompañamiento del ICBF.

La investigación avanza, el menor tiene buen semblante según su papá, tiene claro quien lo abusó y no duda en relatar con claridad lo que ocurrió, pese a su corta edad. Ahora sólo quieren justicia.

Casi lo linchan

La madre corrió al CAI de la Joya con el niño y los Policías lo llevaron al Hospital, cuando la patrulla llegó al sitio a buscar al presunto abusador, la comunidad trataba de tomar justicia por su cuenta, así que lo pusieron a salvo.

“Se lo llevaron capturado, pero yo no supe más de eso, estaba en el Hospital y me embolaté. Me dijeron que como no puse el denuncio a tiempo tuvieron que soltarlo. Al día siguiente fui y me pusieron muchas trabas, sólo hasta tres días después me la recibieron”, contó el papá.

El acusado es un joven de 21 años, hijo del dueño de la casa donde vive la familia de la víctima y quien frecuenta el lugar, pues vive en los cambuches en la entrada al barrio.

“El papá dijo disque era paciente psiquiátrico y ese día no se había tomado las pastillas, pero no creo eso”, agregó el hombre.

Por ahora al joven no lo han visto más en el barrio, pero sigue en libertad.