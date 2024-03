Denuncian amenaza de muerte del “Clan del Golfo” a líder social y ambiental de Barrancabermeja

Indignada y con preocupación, Yuli Velásquez, presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Fedepesan, denunció que en la mañana de este viernes su vivienda, ubicada en el barrio San Silvestre de Barrancabermeja, apareció con un grafiti alusivo a un grupo armado ilegal. El escrito que fue plasmado en horas de la madrugada, dice “Fuera Clan del Golfo”.

“Estoy cansada de esto. Le pido a las autoridades que investiguen. A mí no me van a seguir fregando la vida porque a otro le place amenazarme a cada rato, solo porque les incomoda mi trabajo. Exijo que la Policía investigue y que se ponga enfrente. Me cansé de tanta amenaza, de tantos panfletos, atentados, pero la Policía tiene que responder porque no es justo que pase el tiempo y siempre diga que está investigando”, dijo la lidersa de los pescadores.

El nombre de Yuli, durante el mes de febrero ya había aparecido en panfletos de supuesta autoría de las disidencias de las Farc, en donde se le amenazaba de muerte.

“Uno no sabe qué hacer; primero salen panfletos donde nos tildan de colaboradores de la guerrilla y ahora este tema con Clan del Golfo, uno realmente no sabe qué hacer. Ya queda como trabajo de las autoridades revisar que está pasando y quienes son los que están detrás de todo esto”, indicó.

Yuli Velásquez, es una defensora del agua y del medio ambiente que se desempeña como presidenta de la Federación de Pescadores Artesanales, Fedepesan y desde hace años lidera la defensa de las pesca y los cuerpos de agua en Barrancabermeja.

Además, dentro de su trabajo ha hecho varias denuncias sobre corrupción en contratación medio ambiental.

Recientemente, junto a otros pescadores, denunció la mortandad de especies en el caño san Silvestre.

“Nosotros hace años venimos haciendo nuestro trabajo en defensa del territorio y ha sido una constante el tema de amenaza en incluso de atentados y no basta con tener un esquema de seguridad, nosotros lo que queremos es que la Policía investigue y dé con los responsables”, dijo.

El momento en que fue pintado el grafiti quedó grabado en cámara de circuito cerrado, material que fue entregado por parte de la líder a las autoridades, con el fin de que se identifique y capture a los responsables.

Según datos de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, en el 2023, cerca de 50 líderes fueron objeto de 118 hechos victimizantes, entre atentados, hostigamientos, amenazas y desplazamientos forzados.