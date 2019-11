Denuncian hostigamiento a estudiantes de la UIS tras marcha pacífica en Bucaramanga

Así lo denunció el abogado y docente Leonardo Jaimes, del Equipo Jurídico Pueblos, quien aseguró que miembros de la Policía Metropolitana de Bucaramanga hostigaron a los estudiantes que caminaban desarmados y de manera pacífica por el Boulevard Bolívar con carrera 15.

“Después de la séptima jornada del paro, que transcurrió con completa calma, culminada la concentración, varios estudiantes regresaban a la universidad a pie, como es costumbre. Cuando llegaron al Boulevard Bolívar se percataron de la fuerte presencia de Policía en moto. Luego comenzó el hostigamiento”, comentó Jaimes.

De acuerdo con el líder del grupo de derechos humanos, la presión a los estudiantes continuó durante varias cuadras pues la presencia policial aumentaba considerablemente. Con temor, explicó el abogado, los 19 jóvenes solicitaron la presencia de Derechos Humanos e ingresaron a un establecimiento para resguardarse.

“Iban transitando en calma pero llega el Esmad, llega inteligencia (de la Policía), llega la Sijín. Los jóvenes son estudiantes, varios de ellos estudiantes míos. Estaban desarmados. Casi dos horas duraron en el establecimiento. Como organización de derechos humanos constatamos que hubo exceso de autoridad”, expuso el docente.

Los estudiantes, mientras se resguardaban, fueron grabados y “maltratados verbalmente” lo que aumentó la tensión, denunció Jaimes.

Ante esta situación, al lugar de los hechos también llegaron miembros de la Personería de Bucaramanga y la Defensoría del Pueblo, así como el director de la escuela de Derecho y miembros del consultorio jurídico de la UIS. Estas entidades, en compañía de miembros de organizaciones de derechos humanos, mediaron para calmar la situación y lograr que los estudiantes salieran del lugar sin ser detenidos.

“Luego de constatar que no fue un acto vandálico sino instinto de supervivencia, los chicos salieron. Nos preocupa este ambiente, porque la integridad personal queda en riesgo. No hubo razón para actuar de esa manera tan desproporcionado. No había armas, ni aerosoles, nada. Ni se había cometido algún acto que justificara esa violencia”, dijo Jaimes.

Además, el miembro del Equipo Jurídico Pueblos denunció que a los organismos de derechos humanos personal de la Policía los ha grabado con actitud hostil y que algunas de sus abogadas son maltratadas verbalmente por uniformados.

Después de la situación, anunciaron denuncia penal contra el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, Brigadier General Manuel Vásquez por el abuso y exceso de la fuerza y “para que nos digan qué hacen con el material de filmación que obtienen ellos de todos los miembros de organizaciones de derechos humanos”.

¿Qué dicen las autoridades?

El General Manuel Vásquez, comandante de la Mebuc, aseguró a Vanguardia que frente a esa serie de acusaciones la Policía se soporta en la articulación que tienen con el ministerio público, la Personería y la Defensoría del pueblo.

“Cuando hay alguna captura o procedimiento nosotros los llamamos (a la Personería y la Defensoría del pueblo). Ayer los invitamos a mediar en la situación. Llegó un momento donde casi nos afecta a una funcionaria y por poco le impacta a la cabeza”, explicó Vásquez.

De acuerdo con el comandante de la Mebuc, los uniformados han recibido provocaciones en las marchas pero han sido apoyados por los mismos manifestantes, quienes piden respeto y tolerancia hacia la autoridad.

“Siempre hemos recibido provocaciones. Pero los manifestantes nos rodean y piden respeto. Hemos acompañado las marchas, preponderando el derecho a la protesta y cuidando a toda la ciudadanía. Si lo que piden es que las marchas se realicen sin la presencia policial, no lo vamos a hacer”, dijo el General.

Tras la protesta pacífica, algunas personas aprovecharon para ingresar nuevamente a establecimientos de la calle 36 en el Centro de Bucaramanga. Estos actos dejaron tres locales afectados, cinco capturados y 20 comparendos.