Descuido en la autopista estuvo a punto de causar una tragedia

No se descuide

al volante

Conducir en carretera es una actividad de alto riesgo, pues los actores viales no son solo los conductores, sino también los peatones, las mismas vías si hay reparaciones u obras que pueden influenciar, e incluso semovientes en el camino.

La Policía recomienda tener los sentidos 100 % puestos allí, evitar comer, fumar, pues está contemplado como infracción y mucha gente no lo sabe.

Hacer uso de pantallas en la parte frontal del vehículo al momento de conducir está prohibido, los reproductores de video o GPS son para los copilotos, porque un conductor mientras mira la ubicación o cambia la canción puede ocasionar un accidente. Evite malos hábitos como conducir con sueño; excederse en horas al volante produce microsueños fatales.

No utilice luces halógenas (blancas) que no son originales de fábrica, porque no tienen una graduación diseñada para que no afecte a otros conductores. Las originales son más altas del lado derecho porque enfocan las señales de tránsito.