John Jairo Hernández Álvarez está desaparecido desde el pasado 17 de abril, sobre la 1:00 p.m. Ese día, salió desde su vivienda en el barrio La Cumbre de Floridablanca, y le manifestó a los suyos que se dirigía a la Terminal de Transporte de Bucaramanga a tomar un bus para Bogotá. Sin embargo, no volvieron a tener información de él.

El joven de 22 años no llegó a Bogotá y tampoco volvió a responder su celular ni a tener actividad en sus redes sociales, por lo que desde entonces sus familiares han adelantado una intensa búsqueda.

“Hemos estado andando por todos los parques de Bucaramanga, en la zona de Quebradaseca, el Centro y demás lugares. Hay muchas especulaciones, nos dijeron que, al parecer, lo habían visto todo ido caminando; otra muchacha nos comentó que lo vio en una buseta y se bajó en Santa Ana”, expresó Yadira Álvarez, madre del desaparecido.

John Jairo sufre de depresión y antes de su desaparición estaba medicado. Su madre clama por ayuda para encontrarlo prontamente.

“El tiene un problema de salud, no es consumidor. Me dan muchos nervios, angustia y él es un joven de casa, nunca había pasado esto (...) Me da miedo de que alguien le haga algo», añadió la mamá.

La desaparición de Hernández Álvarez ya fue puesta en conocimiento de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

El joven es de tez trigueña y de contextura mediana, mide 1.67 cm y el día de la desaparición llevaba una camiseta verde. Quienes tengan información que ayude a dar con su paradero, pueden comunicarse a las líneas: 123, 314 3617 586 y al 322 3720 260.