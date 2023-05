Desde la cárcel de Palogordo de Girón, alias 'Cofla' amenaza con un ‘plan pistola’

Alias 'Cofla' está imputado por delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; extorsión agravada y desplazamiento forzado.

Es identificado como Andrés Medina Ramírez, y en su contra hay varias investigaciones adelantadas, la más reciente se relaciona con hechos que cometió desde la cárcel Doña Juana, de La Dorada, Caldas.

Según investigaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía, las seccionales Tolima y Caldas y la Sijin de la Policía Nacional, alias "Cofla" habría sido el determinador de la muerte de Jhon Edison Lozano, conocido como alias "Jhon Mecánico", en hechos ocurridos el 7 de febrero de 2022.

"Así mismo, se estableció que, bajo amenazas de muerte, extorsionaba a las ciudadanía y desplazó al líderes de los comerciantes del municipio tolimense de Honda", agregó el ente acusador.

En un video grabado desde la cárcel de Palogordo de Girón, Medina Ramírez advirtió a directivos del Inpec que si no lo sacan de ese penal "vamos a empezar un plan pistola".

"Habla el Comandante Andrés, del norte del Tolima, y los muchachos que son de diferentes departamentos. Le comunicamos señor Director (del Inpec) para que tenga conocimiento de que somos el primer uno y nos han tenido en diferentes patios aquí en la cárcel y en los peores, en los cuales no deberíamos estar. Están irrespetando nuestras normas. Aquí, si no se le paga al pluma la extorsión, no se puede vivir”, dijo en un video de un minuto y 57 segundos.

Y agregó: “Si usted no me saca de aquí, si en cuatro meses han matado 14 personas en Honda, los homicidios se van a duplicar en Honda, Líbano, Villahermosa, todo el norte del Tolima y Cartagena... Anunciamos un plan pistola”.

Alias ‘Cofla’ y sus amigos, reiteran que están cansados de las humillaciones recibidas en la cárcel.

Acerca del delincuente

Carlos Andrés Medina Ramírez fue soldado profesional durante seis años y la última guarnición a la que estaba adscrito era el Batallón Patriotas, de Honda. En 2018 fue capturado en La Dorada, Caldas, gracias a una orden judicial.

Las autoridades lo responsabilizan de al menos seis homicidios cometidos en Mariquita y de atracar con arma de fuego, en ese municipio y en Honda, a los cobradores de "pagadiario" o "gota a gota", dijo en su momento el entonces comandante del Departamento de Policía Tolima, coronel Jorge Eduardo Esguerra Carrillo.

También se le responsabiliza de cometer asesinatos por encargo para la estructura delincuencial "La Línea’", dedicada al tráfico de estupefacientes.

