Discusión de vecinos terminó con un muerto en Bucaramanga

El comportamiento agresivo que al parecer manifestaba de manera constante Pablo Wilman Mondragón con sus vecinos, llegó a su fin de forma trágica. Recibió un disparo mortal en el pecho por parte de un hombre de 57 años, luego de una fuerte discusión en la Manzana Dos del barrio Miradores de la UIS de Bucaramanga.

Ocurrió a las 8:30 de la mañana, cerca de la casa 12. Pablo habría atacado a su vecino por la espalda con un cuchillo y él en su afán de defenderse corrió hasta su vivienda, buscó un arma de fuego que tendría guardada en su vivienda y la accionó. “El señor le hizo un disparo en el piso como para ahuyentarlo, pero Pablo se le fue de frente y fue ahí el vecino reaccionó y disparó. Lo hizo para defenderse”, manifestó uno de los testigos. Los residentes quedaron paralizados al ver semejante escena. Auxiliaron a Pablo, de 32 años, quien agonizaba y reportaron el hecho ante las autoridades. A los pocos minutos uniformados de la Policía hicieron presencia y trasladaron a Pablo hasta la Clínica La Merced, pero su corazón dejó de latir mientras recibía atención médica.

Pero... ¿qué desató la furia?

El problema habría comenzado la noche anterior cuando Pablo le habría pedido, de mala forma- según los vecinos- al otro hombre que corriera un material de construcción que fue dejado en un parqueadero. “Pablo lo gritó y el señor le respondió muy calmado que eso se podía solucionar, pero al rato Pablo llegó con un cuchillo y lo amenazó. El vecino se entró a la casa y no volvió a salir. Pablo lo seguía ofendiendo”, narró uno de los testigos. Y cuando todos pensaban que las cosas habían terminado ocurrió la fatalidad. Al otro día muy temprano, Pablo estaría esperando al otro señor para atacarlo. “Lo apuñaló por la espalda, estaba bastante alterado. El herido entró a la casa y sacó un arma. Quiso que todo quedara ahí y por eso hizo un tiro al piso para que Pablo se calmara pero no, él lo siguió provocando y disparó. No justificamos lo ocurrido, pero el señor solo se estaba defendiendo”.

El hombre que accionó el arma de fuego no opuso resistencia y fue capturado al frente de su vivienda. Fue dejado a disposición de la Fiscalía. Vecinos aseguran que el detenido se caracteriza por ser líder en el barrio, por gestionar obras y hasta trabajar con sus propias manos. “Es una persona muy calmada, muy servicial, brindaba el apoyo a quien lo necesitaba y ha hecho mucho por el barrio”, manifestó Alejandro Alarcón, residente de Miradores de la UIS. Serán las autoridades las que determinen cuáles fueron los móviles de este crimen, porque nada justifica estos actos de intolerancia.