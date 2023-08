$!¿Dónde está mi mamá?: Santandereano lleva un año recorriendo Sudamérica buscando a su mamá que desapareció en Piedecuesta

Desde la noche del 14 de junio del año pasado, la vida de Sergio Delgado Velandia cambió luego de que Rosalba Velandia Salazar, su madre, desapareció de repente cuando salió sin previo aviso de su casa en el barrio Candelaria de Piedecuesta.

Han pasado 392 días desde la desaparición y Sergio no se rinde. Por su cabeza no le pasa ningún pensamiento sobre la muerte de su madre. Él se aferra a la posibilidad que está viva, lejos en algún lugar, pero viva.

No ha descansado ni un sólo momento en su afán de buscarla y ya ha recorrido 10 departamentos de Colombia y seis provincias de Ecuador en una labor intensa para dar con el paradero de su progenitora. Han sido días de zozobra al no saber si está bien o si está pasando alguna necesidad.

“Yo no quiero pasar más tiempo sin saber de mi mamá. No me puedo quedar sentado esperando resultados de las autoridades, si tengo la fuerza y la vitalidad para hacerlo, lo hago. Ya millones de personas han visto la cara de mi mamá y a donde me toque voy a ir. Yo tengo en mi corazón que mi mamá está viva y la voy a encontrar”, dijo a Vanguardia Sergio.

Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Antioquia, Meta, Boyacá, Tolima, Valle del Cauca, Cauca y Nariño son los departamentos en los que el hijo de Rosalba Velandia estuvo buscándola, sin hallar hasta ahora resultado. Hace unas semanas atrás, la búsqueda llegó hasta Ecuador.

“Después del Día de la Madre me llegó una pista que decía que mamá se había subido en ‘linche’ en una tractomula con un grupo de venezolanos para Ecuador. Cogí el mapa y agarré para allá. En el camino, al verme la gente con el afiche de mi mamá, muchas personas me decían que sí la había visto, en el túnel de Cali que iba caminando. Entonces, creyendo en esto me fui y llegué hasta Ipiales, luego pasé la frontera”, añadió Delgado Velandia.

En el país vecino, pese a no tener dinero y a las múltiples ampollas que sufrió en sus pies, el hijo de la mujer desaparecida realizó una caminata de más de 120 kilómetros y por 10 días, desde el Obelisco de Ibarra, en la ciudad de Ibarra, hasta el sitio turístico conocido como la Mitad del Mundo, en Quito.