Dos delincuentes asaltaron más de 10 veces en menos de una hora, en Santander

Varias llamadas que hizo la comunidad del corregimiento El Centro de Barrancabermeja, alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos sujetos que como ‘Pedro por su casa’ se pasearon la vía y en establecimientos y viviendas perpetraron cerca de diez robos en menos de una hora.

Las víctimas, ante el miedo de ser atacadas con arma de fuego, terminaron entregando sus celulares y pertenencias. “Nosotros nos encontrábamos en un establecimiento comercial cuando llega este tipo sin casco, sin miedo, ni nada, nosotras no sospechamos, cuando yo sentí fue que me puso la pistola en la cabeza, me dijo que le entregáramos; yo le entregue mi celular y 450 mil pesos que teníamos para pagar y a mi amiga también la robaron, eso es frecuente “, dijo una de las afectadas.

Otra de las víctimas y quien se rehusó al hurto, denunció que fue golpeado en la cabeza, “yo estaba en mi casa después del aeropuerto, llegaron estos ladrones a hurtarme el celular, me pusieron un pistola en la frente luego forcejeamos porque yo no quería soltar el celular, entonces con el arma me pegó ‘un cachazo’ en la cabeza y me dejaron todo ensangrentado, ellos venían bajando y al que veían en la orilla de la carretera lo robaban”, relató.

El recorrido no terminó bien para los delincuentes, pues tras encender la alerta, la Policía hizo un despliegue en la vía y lograron capturarlos a la altura del kilómetro 10, cerca al Cementerio. “Logramos interceptar a las dos personas en una motocicleta y se les hallaron un arma traumática y dos celulares”, informó el coronel Alexánder Sánchez Acosta, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

Uno de los detenidos, de nacionalidad extranjera, tenía detención domiciliaria y es señalado de ser el responsable de la quema de un vehículo de la Policía hace dos meses luego de un accidente de tránsito que involucró a un uniformado y dejó a un menor muerto.

“Hoy volvemos a capturarlo y es señalado por estos hurtos por parte de la víctimas; por eso estamos haciendo el llamado a la comunidad para que se acerquen a hacer las denuncias, es la única forma que tenemos para garantizar que un juez dicten medida de aseguramiento intramural y podamos sacar de circulación a estos delincuentes”, dijo el coronel Sánchez.