Según testigos, Gustavo Echeverría, de 57 años, se lanzó a cruzar la transitada vía de occidente a oriente -al parecer pretendía estar al otro lado para esperar bus hacia su casa en el barrio Gaitán en Bucaramanga-, sin embargo, no se percató que en sentido Norte – Sur se movilizaba un joven de 24 años a bordo de una motocicleta Pulsar de matrícula BZN-42F, quien no lo vio a tiempo ni logró esquivarlo.

Una semana después

Entre tanto, la madrugada del jueves murió Jhon Alexánder Plata Palencia, quien había resultado herido el pasado 16 de enero en un accidente cuyas causas son un misterio.

Plata, de 38 años, conducía su motocicleta Yamaha Crypton de placa WYI-67D, también por el Anillo Vial entre Floridablanca y Girón.

Pero metros más allá de la entrada a Los Caneyes, perdió el control y cayó aparatosamente junto al separador.

“Algunos testigos nos dijeron que una camioneta Tucson Gris lo cerró y lo hizo caer y siguió, pero no hemos sabido nada más. Él no tomaba y acababa de salir del trabajo, así que no iba tomado ni con exceso de velocidad”, aseguró un familiar.

Debido al fuerte impacto, Jhon Alexánder sufrió trauma craneoencefálico severo y trauma cerrado de tórax; rápidamente fue auxiliado y trasladado a la Clínica Foscal en Floridablanca, en donde fue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos. Allí permaneció durante una semana en delicado estado mientras sus seres queridos se aferraban a las oraciones por su pronta recuperación. Sin embargo, hacia las 4:15 de la madrugada del jueves, falleció.

Al momento del accidente, Plata Palencia se dirigía desde su trabajo en una comercializadora de alimentos hacia su casa en el barrio El Carmen en Girón; era casado y tenía dos hijos.

“Era un excelente padre, hermano, esposo e hijo. Le colaboraba a todo el mundo, predicaba la palabra y en la empresa era un líder para todos”, señaló la familiar.